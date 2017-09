Tía que buscaba Claudia Álvarez no estaba perdida, solo desconectada

La primera actriz Silvia Juárez estaba en un edificio cercano a otro donde murieron aplastadas 12 personas. Desde que mataron a su hijo no tiene quien le ayude con la tecnología y por eso no se sabía de ella.

Silvia Juárez es una primera actriz que decidió retirarse luego del asesinato de su hijo pero el pasado 19 de septiembre de 2017, volvió a ser nota cuando su sobrina, Claudia Álvarez, comenzó a buscarla con desesperación por las redes sociales.

Univision Entretenimiento localizó a Silvia aún sin luz y agua en su edificio, desde donde narró la angustia que vivió durante el pasado terremoto: “ Tuve mucho miedo, se escuchó horrible, éste es el tercer terremoto que paso, primero fue cuando se cayó el Angel (de la Independencia, en Reforma, Ciudad de México, en 1957), luego el de 1985 y ahora éste”.



A la actriz no se le localizaba debido a que, a sus 74 años no es muy adepta a la tecnología: “ Desde que asesinaron a mi hijo me chocan esas cosas, él me enseñaba a usar la computadora, desde que él ya no está odio esas cosas, pero sé que tengo que aprender porque puedo preocupar a las personas, mi teléfono es eléctrico, por eso no contestaba, no sabía que sin luz no funcionaba, necesito comprar uno viejito como yo”.

Silvia, quien desde hace 50 años vive en un edificio de cuatro pisos, que se encuentra en una de las zonas más lastimadas de la Ciudad de México, agradeció a su prima hermana y a la hija de ésta, la actriz Claudia Álvarez, que a lo largo de los últimos años, hayan estado cerca de ella.



“ Yo quiero mucho a la mamá de Claudia, ellos me procuran y me cuidan, si no fuera por ella estaría como un frijol aventado en una olla, yo no encuentro como pagarles, sé que Claudia comenzó a buscarme y ella está en el otro lado del mundo, yo la bendigo a ella y a su familia, yo sentía que podía morirme y que nadie se daría cuenta”.

La noticia de la desaparición de Silvia se viralizó cuando Claudia Álvarez comenzó a pedir ayuda en redes sociales para localizarla y, en cuanto supo que estaba bien, borró el mensaje que difundió.





Silvia Juárez, cuyo nombre artístico era Syllvia Suárez, participó en una de las primeras telenovelas de todos los tiempos ‘Más allá de la angustia’ donde era una de las protagonistas. Su carrera se detuvo por las trágicas muertes de familiares suyos.

De caracter fuerte y platicadora, asegura que le gusta pasear en carretera, que pudo superar el estruendo de dos edificios cayendo en su colonia y cientos de gritos, supo de los 12 muertos a 30 metros de su edificio y se sintió segura porque el arquitecto Carlos Lazo había construido el conjunto de departamentos donde vive y porque, según explicó, nada más triste o insuperable podría pasarle, porque ya lo ha vivido todo.