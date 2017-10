Tauro– Viernes 6 de octubre 2017: Conocerás personas muy inspiradoras

No descuides los buenos amigos porque en su momento te ayudarán.

Noticiero astrológico: Estamos aún bajo los efluvios del plenilunio y la Luna se está moviendo al signo de Tauro. En el plano sentimental se impone hacer a un lado prejuicios arrastrados desde la infancia y acometer con más frescura las oportunidades que están surgiendo en tu vida. El amor te sonríe, pero también es un arma de doble filo ya que podrías sentirte limitado y no hacer lo que tu naturaleza taurana te está indicando. Recuerda que en la medida que des rienda suelta a tu creatividad. El amor y el deseo van ahora tomados de la mano. Concede siempre el beneficio de la duda.

Amor

Este viernes la Luna se está desplazando al tu signo, Tauro, y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Podrías sentirte nublado por los celos, pensar que te engañan o ver infidelidades y fantasmas en todas partes. Mucho cuidado porque si te dejas llevar por esas emociones negativas te verías envuelto en situaciones muy conflictivas en tu vida. Hay algo nuevo, excitante, dándote vueltas.



Salud

No te empecines en seguir algo que no te conviene en lo absoluto. Si tu salud no está respondiendo eficazmente a un tratamiento es hora de buscar una segunda opinión o un consejo médico independiente. Tienes de tu parte mucha claridad, taurano.

Trabajo

Tu panorama laboral se mueve en un sentido positivo. Prepara tus maletas pues se aproxima un viaje. Existe una influencia planetaria que te lanzará a una aventura capaz de combinar placer con trabajo. Tu carrera se verá favorecida.

Dinero y fortuna

No temas expresar tu idea aunque inicialmente te parezca alocada o absurda. Si sale bien todos te van a felicitar y ganarás en el intento, y si no funciona, no habrás perdido nada con probarlo. Tu experiencia previa te ayudará mucho. Aprovecha ahora mientras tienes a tu regente, Venus, directo.

