Tauro – Viernes 5 de mayo 2017: Una idea que se convertirá en realidad

Conocerás personas importantes relacionadas con tu trabajo o con la economía. En el amor hay una promesa que se cumple y causa mucha alegría en tu vida. Se impone esperar, no precipitarte a la hora de las decisiones. Si has tenido algunas dificultades recientes con tus cuentas, problemas bancarios, cheques o situaciones económicas similares hoy empiezas a ver soluciones y aclararse muchos asuntos semiparalizados. Verás cómo el dinero fluye hacia ti durante esta etapa de cumpleaños. Tal vez debas esperar un poco antes de invertir en un negocio que parece muy bueno, pero el cual no tiene mucha claridad legal. Observa cómo se desarrollan los acontecimientos, luego procede.



publicidad

Amor

Hoy viernes la Luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Con un poco de paciencia taurana de tu parte lograrás resolver una cuestión familiar. Cuidado con tus relaciones con los suegros y parientes políticos porque si se meten demasiado en tu vida podrían llegar a perjudicarte. Cuida tu privacidad, podría estar en peligro si exteriorizas tus intimidades.

Salud

Si empiezas a sentirte algo nostálgico y comienza a invadirte la tristeza es hora de sacudirte emocionalmente, respirar hondo y salir a distraerte pues si alimentas esos pensamientos negativos terminarías con una onda de depresión nerviosa. No hay nada peor que el estrés!

Trabajo

Ten paciencia porque no todo suele suceder siempre como lo planeamos, pero si sabes adaptarte a las circunstancias verás como algo negativo en tu trabajo se transforma en una situación feliz a la cual le podrás sacar jugo y provecho futuro.

Dinero y fortuna

Se resuelven muchos factores a tu favor, pero no es el momento de hacer nada irreflexivo basándote en una suposición o idea. Debes actuar con seguridad en tu vida económica y hacer algo cuando tengas dinero en tus manos. Actúa con la seguridad que procede de tu signo de tierra, Tauro, ahora que la Luna está transitando por tu elemento.

Descubre lo que la Lluvia de estrellas trae para tu signo