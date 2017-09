Tauro – Viernes 29 septiembre 2017: ¡Tu encanto está en alza!

Noticiero astrológico: Estamos en la fase cuarto creciente de la Luna. Aprovecha bien este día en que tu entusiasmo estará en alza y te sentirás capaz de conquistar la cima más alta que tengas frente a ti, ya bien sea en tu vida laboral, como en el amor. El movimiento de la Luna y tu regente Venus avivan la pasión y ponen un toque picante en tu vida íntima, lo que más necesitabas en estos momentos para sacar a flote una relación que estaba algo inestable. Habrá muy buenas oportunidades que no debes desestimar en ningún momento.

Amor

La Luna está moviéndose dentro del signo de Acuario. Los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. Este es un día que parece específicamente diseñado para que puedas disfrutar tu relación y gozar plenamente lo que la vida te ofrece. Tu encanto natural se acentúa y si estás soltero o soltera ahora te llega un tono de independencia que te vivifica, realmente no te importa tanto tener o no tener una pareja.



Salud

Estás en un proceso regenerativo total que te ayudará a recuperar tu salud si tuviste problemas asociados con tus vías respiratorias en estos días pasados. Se augura una fase de revitalización total.

Trabajo

Hay buenas noticias en el sector laboral para quienes están vinculados a trabajos con el extranjero, negocios de compra y venta y para los que se dedican a inversiones por cuenta propia. Las perspectivas son excelentes.

Dinero y fortuna

Pronto habrá ingresos que te llegarán en el mejor momento, por eso es vital que no te precipites y empieces a comprar cosas que luego no necesitas. Este es tu tiempo de la experiencia, aprovecha lo que aprendiste el año pasado por esta época para no repetir los mismos errores.



Combate la nostalgia del otoño según tu signo Desde el 22 de septiembre estamos ya en el Otoño en el Hemisferio Norte. Cuando llega esta época del año, las hojas empiezan a caer de los árboles y las tardes se tornan grises perdiendo el calor del verano. Muchas personas experimentan episodios de nostalgia, sin embargo, podemos combatirla y transformarla en algo positivo utilizando los elementos que nos proporciona la Astrología y la Aromaterapia para crear ese ambiente propicio que invita a la relajación, nos tonifica y alegra. Ayudándonos a superar esos tonos melancólicos otoñales que en algunos casos, los más graves, pueden llegar a la depresión. Asimismo, puedes utilizar tu día de la semana afortunado, según tu signo zodiacal, y tu color astrológico, para darte una escapadita de casa, salir con buenos amigos y realizar algunas de esas visitas que generalmente vamos posponiendo por falta de tiempo y que ahora, en este período otoñal, podemos materializar para acercarnos más a los que amamos. Aries

Para ti, como signo de Fuego, vibrante y enérgico cuyo color es el rojo lo mejor es rodearte con un ambiente relajado de rosas, velas aromáticas de color rojos, aromaterapia de gardenias y cuando llegue el momento de la nostalgia, unos cuantos bombones de chocolate y una copita de vino rosado harán la maravilla. Color: Rojo intenso. Día de la semana afortunado: el martes. Tauro

Tu signo de Tierra, apacible y tierno se debe envolver en una atmósfera que le evoque la naturaleza con velas de color verde y aromas de menta. Un licor verde también de menta y un paseo por el campo o un parque, de forma relajada, solo o con un buen amigo o amiga con quien puedas platicar temas que le interesen a ambas y luego planear una visita a un café o un cine. Color: Verde campestre. Día de la semana afortunado: el viernes Géminis

Tu signo elocuente y comunicativo, regido por Mercurio, necesita una ambientación que vaya de acuerdo con las tonalidades geminianas. Hojas de albahaca, velas amarillas con esencias fragantes de ámbar, adornos florales donde primen las flores de pétalos grandes bien dispuestas encima de una mesa, y una copita de licor de anís, solo o acompañado, mientras se lee un buen libro o se disfruta del programa favorito de televisión. Color: Amarillo. Día de la semana afortunado: el miércoles Cáncer

Tu signo maternal e intuitivo tiende a vivir en el pasado y por eso, durante esta temporada otoñal debes adquirir la conciencia de lo importante que consiste vivir en el presente y disfrutar lo que ahora tienes, sin añorar lo que careces, por aquello de "quien llora de noche por el Sol, no puede ver las estrellas, y quien llora de día por las estrellas, no puede ver el Sol". Velas blancas aromáticas, vino blanco frío en un ambiente infiltrado con aceites de rosas y aromas suaves. No olvides tampoco una visita al mar, mirar las olas, contemplar la Luna. Color: Blanco o gris perlado. Día de la semana afortunado: el lunes. Leo

El otoño trae muchos recuerdos, pero para ti, Leo, es un período que puede ayudarte mucho a reevaluar lo que has venido haciendo durante estos meses y proponerte sacar adelante tus proyectos. La aromaterapia a base de almizcle, fragancias de rosas rosadas, velas de color suave, rosado también y una botella de vino tinto, ya bien sea un Cabernet, o un Chablis, o tal vez un Oporto, te ayudarán a matizar tus tardes con una buena compañía. Color: dorado. Día de la semana afortunado: el sábado Virgo

Tu signo, regido por Mercurio, trabajador y servicial añora esos momentos en que estabas ocupado haciendo algo diferente. Rodéate de un clima que te sature de canela y aromas de esa índole. Una vela color ámbar, ramitas de canelas dispuestas en platitos con arreglos florales de hojas y pétalos de otoño, así como una copita de vino rosado espumoso bien frío para junto a tu pareja, amigo o simplemente solo o sola leyendo o escuchando música, disfrutar del momento. Color: Verde y marrón oscuro. Día de la semana afortunado: el miércoles Libra

La elegancia de Libra se une a la fuerza de tu regente Venus y para ambientar tu medio utiliza velas aromáticas de color verde claro, limones amarillos o fragancias de azahares hirviendo para que se inunde tu casa con un toque cítrico. Un vino espumoso de tipo champagne junto a un adorno floral adecuado y un buen libro serán elementos que te ayudarán a combatir la tristeza otoñal. Color: Rosado, verde pálido, tonos del verde. Día de la semana afortunado: El viernes Escorpión

Tu signo, intenso y apasionado, regido por Plutón y corregido por Marte requiere el estímulo fuerte de los sentidos. Una vela roja, rosas rojas, vino de ese color con aromas de rosas y pétalos alrededor de la vela. Uvas negras dispuestas elegantemente en una bandeja y adornadas con una ramita verde para compensar el colorido serán factores que atraerán a ti buenas vibraciones planetarias. Color: Rojo muy intenso, marrón. Día de la semana afortunado: el martes Sagitario

La naturaleza espontánea y desenfadada de tu signo jovial de Fuego requiere un ambiente dinámico para contrarrestar las influencias nostálgicas del período otoñal. Consigue velas aromáticas de color morado, tu color. Flores con espigas también moradas o violetas que atraen la influencia benefactora de tu regente Júpiter. Extracto de mentas y uvas rojas en un platito al lado de un vino rosado espumoso completarán el equipo que te ayudará a tener un otoño estupendo. Color: Púrpura intenso, tonos de azul prusia u oscuro. Día de la semana afortunado: el jueves Capricornio

Las influencias del otoño y del invierno se presentan siempre en tu signo que marca el final y el inicio del año. En este período otoñal que sigue al estío rodéate de aromas de pinos, velas aromáticas color café y un toquecito de licor de café que siempre ayuda a la hora de entablar una conversación con buenos amigos. Deja por un rato el televisor y la computadora y recurre a esos viejos entretenimientos de mesa como las damas, ajedrez, rompecabezas y otros no electrónicos que distraen tus manos y ejercitan tu mente. Color: Verde oscuro, negro, café. Día de la semana afortunado: el sábado Acuario

Las influencias de tu regente Urano se hacen sentir con más fuerza en el ciclo otoñal. Una vela de color azul intenso, o sea, azul prusia, extracto de azahares y flores blancas, grandes como los tulipanes, por ejemplo, o los gladiolos, y una copita de vino blanco frío compartido con buenos amigos en una salida a un restaurante o en casa. Color: Turquesa. Día de la semana afortunado: el martes Piscis

Tu sensible signo de Agua necesita rodearse de azul en todo momento. Velas de color azulito claro, aromáticas, vino rosado espumoso para compartir con los amigos, extractos de flores silvestres y uvas blancas para colocarlas encima de un platito como adorno, y para "picar" cuando nos entre el deseo de comer algo. Color: azul verdoso. Día afortunado: el viernes

