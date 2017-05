Tauro – Viernes 26 de mayo 2017: Un fin de semana muy alegre y divertido



La influencia directa de tu regente, Venus, es una buena noticia para ti. Se aproxima un fin de semana diferente que tiene todas las perspectivas de ser muy excitante y novedoso. Planéalo desde ahora para que no te pase como otras veces, que te pones a hacer cosas en tu casa y descuidas tu expansión. Aprovecha esta influencia cósmica para disfrutar una noche sensual estupenda. La energía del novilunio de ayer aún se esparce por tu signo taurano y tiende a crear un ciclo intenso dentro de tu vida amorosa, algo que transformará de forma positiva cualquier situación negativa en algo alegre. ¡Vívelo a plenitud!

Amor

La Luna transita por el signo de Géminis acercándose a Cáncer un día después del novilunio de mayo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay una especie de conmoción interna, una revolución sentimental, taurano. Notarás un cambio de actitud tanto dentro de ti mismo como en los demás. Lo que te parecía confuso se aclara. Es un buen ciclo para ponerle punto final a ciertas situaciones que te habían estado causando sospechas o temores en tu vida amorosa.



publicidad

Salud

Es posible que sientas algún síntoma o malestar al que no estás habituado. No permitas que una idea de salud negativa te estropee este viernes. Las situaciones que más perjudican son las emocionales, no lo olvides pues repercuten en todo tu organismo.

Trabajo

Este viernes requerirá un esfuerzo extra para terminar a tiempo lo que has estado haciendo. Felizmente lo lograrás. No te impacientes cuando algo no cuaje de la manera en que lo tienes planeado porque cada cosa lleva su tiempo, y su ritmo. Lo primordial ahora es que no te vayas a complicar el fin de semana con actividades atrasadas, o pendientes.

Dinero y fortuna

En esta etapa posterior a tu ciclo de cumpleaños se están moviendo recursos muy importantes dentro de tu realidad económica. Pronto tendrás en tus manos lo que necesitas para salir adelante y atraer la prosperidad.



Conoce este ritual para la suerte usando laurel





Averigua cuáles son los alimentos que mejor le caen a tu cuerpo según tu signo zodiacal