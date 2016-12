Tauro - Viernes 23 de diciembre: La vida te muestra otros matices

Define situaciones, prioriza y termina lo que has empezado antes que finalice el año actual. Más...

A medida que vaya aproximándose el fin de año te sentirás con más bríos y energía para acometer muchas tareas que hasta hoy las habías estado procrastinando, o sea, dejándolas "para mañana". Hay un viaje corto con un romance o fortalecimiento de tu relación ya existente. Es hora de salir, recorrer otros lugares, vivir intensamente tu vida amorosa y dedicar más tiempo a tu pareja. Tu intuición te conducirá directamente a los lugares donde hay prosperidad y fortuna, recuerda que tú puedes vencer cualquier efluvio retrógrado de Mercurio con la persistencia que caracteriza tu signo de tierra y ahora más que nunca lo comprobarás, Tauro.



Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra, pero moviéndose hacia Escorpión. El único planeta retrógrado es Mercurio. Has estado confundiendo ciertos sentimientos y esto puede causar estupor cuando las reacciones que esperabas no son precisamente las que pensaste ibas a tener. Lo más inteligente, cuando eso suceda, es no dejar que las circunstancias te golpeen, sino más bien mirarlas de frente, como un reto y una posibilidad para sacar adelante tu vida amorosa en general.

Salud

Ocupa tu mente en una actividad entretenida si te sientes inquieto puesto que en la medida que hagas algo constructivo o creativo tu salud en general se fortalecerá. Este ciclo final del año 2016 presenta muchos retos, enfréntalos con energía y decisión y verás lo bien que te va, taurano.

Trabajo

En este ciclo final del año surgen muchos desafíos laborales y deberás aplicarte a tu trabajo con toda tu fuerza y entusiasmo ya que de tu actitud dependerá notablemente el éxito obtenido en tus gestiones diarias y la manera en que distribuyas tu tiempo. Hay muchas interrupciones, deberás priorizar lo que es realmente importante para ti.

Dinero y fortuna

Pon en orden tus asuntos económicos, dedica parte del día y el fin de semana a conciliar tus cuentas y presupuestos y adminístrate como tú sabes ya que dentro de pocos días vas a necesitar lo que hayas ahorrado durante esta etapa y en el mes de enero surgirán diferentes opciones que debes valorar para no complicarte inútilmente con lo que no vale la pena.



