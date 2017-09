Tauro – Viernes 22 de septiembre 2017: ¡Equinoccio! Aventuras excitantes

Noticiero astrológico: ¡Equinoccio, comienza a regir el signo de Libra, otoño en el norte, primavera en el sur! Es tu fin de semana sexual e intenso. Tu pareja se asombrará de la forma en que vives tu intimidad y si estás soltero, o soltera, si lo que buscas es una aventura, la encontrarás, pero si estás procurando una relación más estable ahora no es el momento preciso porque las promesas que escuches pueden estar matizadas por el engaño. Cerciórate de su veracidad antes de comprometerte en algo serio con otra persona y así no te sentirás herido, o herida, emocionalmente.

Amor

Hoy viernes comienza a regir el signo de Libra a las 20:02 tiempo universal. Es un día cúspide. La Luna continúa en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No hagas nada que vaya en contra de tu manera de ser a la hora de arreglar un asunto sentimental. Evita la ironía y el sarcasmo pues son armas que podrían volverse negativamente contra ti. Recuerda, puedes escuchar cosas que no te gusten, no las tomes como definitivas.



publicidad

Salud

Hay una conexión mente-cuerpo muy intensa en este día. Tu organismo responderá muy bien a los masajes, acupuntura y tratamientos con agua o hidroterapia. Tu signo Tauro está recibiendo una buena influencia astral que te vuelve receptivo a este tipo de terapias.

Trabajo

Mantén siempre tu calma aunque escuches un comentario desagradable iniciado en tu centro de trabajo. Tu actitud elegante, con clase y distinción, serán las que te darán la razón y el apoyo. Finalmente todo quedará aclarado y tu posición laboral será más sólida aún.

Dinero y fortuna

Sigue tus corazonadas, haz lo que te dicte tu intuición y posiblemente ganes algo si te decides a intentar algún juego del azar. Ordena tus finanzas, coloca cada cosa en su sitio y con un toque de imaginación lograrás aumentar tus ingresos económicos que ahora se presentan con nuevos bríos.

Ritual para atraer la buena suerte