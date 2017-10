Tauro – Viernes 20 de octubre 2017: Actuarás con más seguridad

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Clave: la decisión



Aries

No vaciles, haz lo que te indica tu corazón

Los planetas giran a tu favor y si dudabas sobre aceptar o no un nuevo empleo, no vaciles más. Aunque no sea trabajo ideal es lo que necesitas como un trampolín indispensable para saltar al futuro y mejorar tus condiciones laborales. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir