Tauro – Viernes 2 de junio 2017: Superas las dificultades

Una situación de cambio a tu alrededor te colocará en una posición difícil a la hora de tomar una decisión sentimental así que mucho cuidado para no herir a nadie sin percatarte de lo que estás haciendo o diciendo. Felizmente estás en un momento de logros amorosos y laborales y con la intuición que ahora te envuelve con el tránsito de tu regente, el planeta Venus, directo y la Luna en el elemento aire encontrarás soluciones rápidas a cualquier dificultad. Este es un período de estabilidad emocional.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Este es tu último día de una semana intensa en que podrás iniciar una etapa de amor y romances. No mires al pasado sino solamente para recordar las buenas experiencias o para aprender de aquellas que no fueron tan buenas, pero sonríe. Solamente hay dos días en los cuales no podemos hacer nada: ayer y mañana. Hoy es cuando nos toca vivir.



Salud

En este ciclo lunar evita discutir con personas negativas y conflictivas que se pasan el tiempo murmurando y buscando defectos en todos y lo único que consiguen es sacarte de tus casillas, aumentar tu nivel de estrés y provocarte dolores de cabeza. ¡Aléjate de ellas!

Trabajo

Has atravesado momentos muy difíciles en el pasado reciente, pero ya resurges como el Ave Fénix, y este viernes descubres nuevas formas de incrementar tu productividad y resolver todos esos problemas laborales que te agobiaron tanto. No hay límites a lo que te propongas realizar, tu ingenio es fecundo.

Dinero y fortuna

Aunque no te des cuenta, ahora has entrando en un buen período de crecimiento económico el cual te permitirá salir felizmente de situaciones difíciles, pero aún no ha llegado el gran momento que esperas y que será espectacular y muy prometedor.



