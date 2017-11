Tauro – Viernes 17 de noviembre 2017: Tu personalidad inspirará a todos

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Un viernes de ilusiones y de acción. Te sorprenderás al encontrar el amor en alguien que hasta ahora no te interesaba en lo absoluto sobre todo si has estado soltero o soltera. Es necesario que aproveches todas las oportunidades que se van a presentar durante estos días y no pospongas para más tarde las decisiones significativas, o sea, evita la llamada “procrastinación” que consiste en dejarlo todo para última hora. Mantén una actitud receptiva pues una llamada de larga distancia puede ponerte en el camino de un viaje que está a punto de representar un aumento de sueldo.



publicidad

Amor

Sigue tus corazonadas y verás cómo pueden convertirse en realidad porque según sea el interés y la energía que le pongas, así serán los resultados. Las separaciones temporales terminan y nuevamente regresa a tu lado esa persona que te interesa ya que ahora, con tu regente Venus, directo, lo imposible deja de serlo.

Salud

Superas problemas crónicos que durante mucho tiempo te han estado afectando. Ahora es un buen momento para efectuarte algún reconocimiento médico completo para salir de dudas y eliminar preocupaciones y ansiedades el resto del año.

Trabajo

Si estás en espera de un empleo o si recientemente te has quedado cesante o sin colocación, muy pronto tendrás buenas noticias, que te ayudarán para ir saliendo de tus problemas actuales más urgentes y ponerte al día en lo que necesitas.

Dinero y fortuna

No es buen día para el azar y si tienes pensado ir a un casino o participar de un juego o concurso debes estar alerta para no descuidarte pues de hacerlo podrías perder mucho dinero. Si empiezas a ganar, no insistas y retírate oportunamente para no complicarte, Tauro.

Ritual para atraer esa persona que te vuelve loco