Tauro – Viernes 16 de junio 2017: Luna en un signo de agua ¡sensibilidad!

El impacto que recibes con la Luna en un signo afín al tuyo siempre es excitante e intuitivo. Este fin de semana son muchas las cosas que quieres hacer, y podrás realizarlas, lo único que se precisa es que no te diluyas en diferentes acciones que no tienen que ver una con otra, ni pierdas tiempo con gentes que no saben valorar el tuyo. Este día escucharás noticias y comentarios muy interesantes que te ayudarán a entender mejor lo que cierta persona está tratando de hacer o lo que intenta realizar en una relación incipiente contigo.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Piscis. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, y hoy se unen también a Neptuno que comienza ese movimiento precisamente en Piscis, el signo que rige. La Luna sigue envolviéndote con ese halo encantador que derrite corazones. Si estás considerando expresar tus sentimientos a esa persona, hazlo, no vaciles. Si no tienes pareja, no te inquietes, te sentirás mejor como estás, taurano.



Salud

No sigas experimentando por tu cuenta si padeces de algún problema de salud y estás renuente a buscar ayuda profesional calificada porque eso a la larga podría perjudicarte. Una cosa es seguir las intuiciones, y otra dejarse llevar por sugestiones.

Trabajo

Antes de cambiar hacia otra actividad laboral o modificar lo que haces actualmente analiza muy bien lo que tienes entre manos y no actúes de forma emocional. Lo mejor es conservar el empleo que tienes al menos por el resto del año, luego, verás qué hacer.

Dinero y fortuna

Desconfía si quienes te están entusiasmando con cierto negocio que tu intuición te indica no está muy claro. Si insisten demasiado y te ofrecen ventajas muy buenas para ser ciertas puede haber algo falso en el fondo, Tauro.

