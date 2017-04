Tauro - – Sábado 8 de abril 2017: Una noticia que te alentará

Si quieres hallar en cualquier parte dulzura, amistad y cariño ¡llévalos contigo! El tránsito de la Luna al elemento aire te hará reflexionar seriamente sobre lo que debes o no debes hacer relacionado con una situación que te estaba preocupando. Está llegando el momento de unirte con esa persona que tanto te ilusiona y juntos intentar explorar algo nuevo, diferente, profundo e íntimo. No todo lo que uno desea se puede obtener inmediatamente y se requiere paciencia para sacar adelante tus asuntos sentimentales si hay demasiadas interferencias.

Amor

Hoy sábado la Luna continúa transitando por Virgo y los planetas Venus, Saturno y Júpiter siguen retrógrados. Es posible que estés algo preocupado durante estos días pensando que el amor ya no es una realidad en tu vida. Aléjate de las personas conflictivas y verás lo bien que te va. No dejes que las ideas tristes te envuelvan.



publicidad

Salud

Recuerda que lo más necesario para tu salud es el ejercicio, la buena alimentación y la paz mental. Si tu dieta no es adecuada o comes apresuradamente, fortalécela con suplementos nutricionales, pero no exageres.

Trabajo

Habla con tu Ser Interno y explora lo que debes hacer. Si has estado pensando poner un negocio por cuenta propia o empezar en un trabajo diferente, guíate por tus intuiciones, experiencia y conocimiento y saldrás mejor en todo.

Dinero y fortuna

Ese freno que estás experimentando causado por el tránsito retrógrado de tu regente, el planeta Venus, tómalo como una señal para ganar tiempo y no cometer una locura causada por la precipitación y tus deseos de tener dinero fácil y rápido. Espera un poco más y no te arrepentirás.

La influencia de Mercurio tiene un impacto especial en cada signo, ¡conocelos!