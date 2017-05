Tauro – Sábado 6 de mayo 2017: Un buen negocio en camino

Durante este ciclo de cumpleaños se abren puertas de oportunidades, solamente debes atreverte y entrar por ellas. En una gestión de trabajo tendrás éxito así que anímate y da el primer paso pues ahora cuentas con la doble energía de Venus y Mercurio incidiendo en tu signo Tauro. Aprovecha bien este período para comprar lo que pensabas comprar, dedicar tu tiempo a realizar a lo que has planeado desde hace algún tiempo y lanzarte a esa aventura que tantas sorpresas agradables te darán. Sin embargo, no exageres en el amor adjudicándole cualidades utópicas a quien no las tiene ¡pon los pies sobre la tierra!



Amor

La Luna está en Libra, los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Toma tus propias decisiones, sensatas y serias, no dejes que una situación equívoca te vaya a apartar de quien realmente vale la pena tener a tu lado. Quien bien te ama te lo demostrará.

Salud

Tus capacidades creativas te ayudarán mucho a vencer las limitaciones naturales que puedes estar sufriendo en estos momentos como consecuencia de alguna condición física, enfermedad o dolencia. Todos se asombrarán de tu iniciativa y tú mismo serás quien primero lo notará.

Trabajo

Escucharás ciertas noticias inquietantes propaladas por compañeros de trabajo muy alborotadores. No les prestes atención puesto que posiblemente se trate de murmuraciones sin base real que carezcan de sentido común.

Dinero y fortuna

Tu signo taurano siempre se las ingenia para atraer el dinero como si fueras un imán y eso es lo que está sucediendo ahora en medio de ciertas dificultades económicas surgidas recientemente.

