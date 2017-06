Tauro – Sábado 3 de junio 2017: Una noticia esperanzadora

Empiezas a cosechar todo lo bueno que has sembrado.

Debes ir separando tiempo desde ahora mismo para una escapada romántica. Te envuelve un tono aventurero que es ideal para sacar tu vida amorosa del letargo y la rutina impartiéndole el toque sensual taurano, cautivador y cálido. Con tu actitud refrescante podrás dejar a un lado las preocupaciones que te inquietaban. Este sábado requiere mucha atención desde horas tempranas si has estado esperando por noticias asociadas a un dinero y un viaje. Aunque quieras hacer algo diferente en el amor, tus responsabilidades domésticas te mantendrán atado al hogar.

Amor

La Luna transita por el signo de Libra y los planetas Júpiter y Saturno así como el planetoide Plutón están retrógrados, los demás planetas siguen directos. Alguien con muchos problemas personales te estará buscando para que le ayudes y aconsejes, lo cual es hermoso, pero si se convierte en un estado de dependencia te haría perder tiempo y energía. Cada cual debe ser responsable de sus propios actos.



Salud

Vigila tu peso porque estás en un tono algo propenso a aumentar unas cuantas libras de más y esto siempre trae complicaciones. No se trata de pasar hambre con una dieta drástica sino de alimentarte de una forma racional y hacer más ejercicios físicos.

Trabajo

A la hora de enfrentar una situación inesperada debes hacer a un lado las primeras impresiones y apariencias y no guiarte solamente por ellas. No te predispongas frente a un nuevo jefe o administrador en tu empresa pues lo que te preocupa no te perjudicará laboralmente. Tú, Tauro, sabes bien lo que debes hacer y cómo hacerlo en todo momento.

Dinero y fortuna

Descubrirás cuáles son las acciones a realizar para multiplicar tus ganancias sin arriesgar mucho. En pocos días estarás haciendo una buena compra aunque ahora haya ciertas demoras debido al tránsito retrógrado de Júpiter hasta el día 9 de junio.



