Tauro – Sábado 28 de octubre 2017: Un nuevo criterio en tus asuntos sentimentales

Noticiero astrológico: La Luna está en Acuario que es un signo del elemento aire. La fase es cuarto creciente. Las soluciones amorosas están a la vuelta de la esquina, Tauro. No debes callar, pero tampoco decir algo apresuradamente. El amor te ronda, pero en esta oportunidad debes ser más prudente y no entregar enseguida tu corazón. Analiza bien si lo que sientes por esa persona es amor, o una ilusión. No tomes para ti los problemas y enredos ajenos, o sea, de otros compañeros de trabajo y más bien responde con humor a cualquier situación adversa que surja en tu vida social. Existe la potencialidad de un viaje de placer inesperado.



Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Acuario y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Una noticia algo desconcertante puede causar cierto nivel de desasosiego en horas de la mañana, ansiedad y preocupación respecto a tu pareja. Según pase el día todo volverá a la calma y recuperarás el equilibrio emocional que habías perdido.

Salud

No te impacientes si te sientes algo ansioso y piensas que tus nervios te van a causar un problema mayor. Tu signo es fuerte, Tauro. Respira hondo, no tomes para ti las situaciones que no tienen que ver nada contigo y verás como todo se supera.

Trabajo

No pases por alto una observación aparentemente sin importancia, pero que en el fondo es una especie de advertencia para poner más cuidado en tu trabajo y la actividad que realizas en estos momentos. Cumple bien tus responsabilidades, el mes de noviembre que está a las puertas presentará muy buenas opciones.

Dinero y fortuna

Ejerce moderación porque vas a estar ejercitando tu cerebro en algo muy productivo y si te dispersas en otros asuntos y no te concentras bien en aquello que puede darte dinero estarías perdiendo oportunidades, energía y tiempo.

