Tauro – Sábado 27 de mayo 2017: Una invitación se convierte en algo más

Ahora que estás viviendo ese período llamado “tu nuevo año de vida” o sea, el que comienza inmediatamente después de haber concluido tu ciclo de cumpleaños descubrirás muchas cosas que hasta ahora eran una especie de “secreto a voces”, pero que tú ignorabas. Si en estos momentos estás soltero, soltera o buscando una relación, te maravillarás de la forma en que se presenta tu realidad sentimental y cómo, a partir de estos momentos, tu energía se concentra en lo que es realmente importante, y se traduce en algo hermoso para ti.

Amor

La Luna está en Cáncer y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tendrás frente a ti una magnífica ocasión de demostrar tu amor y admiración a esa persona especial que ocupa el centro de tu vida porque con un detalle, un regalo inesperado o un gesto tierno tuyo harás que se inflame la llama de la pasión. Inténtalo.



Salud

No te engañes tú mismo ni juegues con tu salud. Si te has propuesto hacer algo positivo como dejar de fumar o iniciar una dieta o un programa de ejercicios, no lo dejes para mañana inventando pretextos, y comiénzalos en este instante. ¡Ánimo!

Trabajo

Surgirá una excelente ocasión para demostrar tu capacidad laboral de manera efectiva, pero deberás combinar muy bien tu inteligencia con tu sensibilidad para no irte a extremos. Busca compromisos en tu trabajo y menos intransigencia o tozudez tratando que todos actúen a tu manera.

Dinero y fortuna

Continúa con tus esfuerzos de la forma en que los has venido haciendo y triunfarás. Tu honestidad y limpieza de actuación te ayudará a llegar al éxito financiero y pronto lograrás resolver tus problemas económicos pendientes. En estos próximos días de junio habrá gratas sorpresas.

