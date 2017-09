Tauro - Sábado 23 de septiembre del 2017: Se arregla todo, hay mucha armonía

Noticiero astral: La Luna está en tránsito por el signo de Escorpión. Ya comenzó el mes de Libra. El tránsito lunar a tu signo opuesto te ayudará extraordinariamente a arreglar todo aquello que pudo haberse descompuesto en días pasados. Te sentirás más conectado a los demás, compasivo y sensible, pero al mismo tiempo realista y cargado de dinamismo y energías. Es tu fin de semana para platicar con seres queridos, amigos, hijos o pareja ciertos asuntos que son delicados y requieren una conversación franca y sencilla, pero responsable y seria. Tu paisaje sentimental está bien auspiciado y el amor está más cercano a ti de lo que pensabas, Tauro.



Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Urano, Neptuno y Plutón siguen retrógrados. Lo que sucedió no tiene por qué quitarte el sueño. Recuerda que cada persona debe escoger su propio camino. No es posible mantener atado a nadie en contra de su voluntad. Si estás libre, disfruta tu libertad y no te amargues tratando de revivir lo que ya no tiene sentido.

Salud

Durante este fin de semana te envuelve una onda cósmica activa que te ayudará a mejorar tus procesos inflamatorios, sobre todo si tienes programada alguna operación para el próximo mes de octubre o estás atravesando por un período de hospitalización.

Trabajo

Todo se está revolucionando en tu entorno, taurano. Algo nuevo está ocurriendo en tu clima laboral. Tu trabajo se reconoce y superarás todos los obstáculos del pasado. Tu actitud dedicada y responsable será tu carta de triunfo y estarán considerándote para una nueva posición.

Dinero y fortuna

Si te invitan a participar en una actividad social no faltes pues existe la posibilidad de conocer personas que de una forma u otra te ayudarán a sacar adelante tus planes económicos y proyectos que tienes pensados para comenzar a realizar tan pronto como comience el último trimestre del año 2017.

