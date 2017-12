Tauro – Sábado 2 de diciembre 2017: Con la Luna en tu signo estás muy romántico

Noticiero astrológico: Este sábado la Luna sigue en tránsito por tu signo, Tauro, acercándose a Géminis y a la superluna del fin de semana. El único planeta retrógrado es Urano. En esta etapa, y sobre todo este fin de semana "del amor" te encuentras en un momento ideal para la reconciliación si has estado alejado de una persona amada debido a malos entendidos o peleas sin sentido ni razón. Usa tu creatividad e ingenio y exprésate como taurano. Esa relación que no te conviene quedará en el pasado y ahora fortaleces lo que realmente te interesa y vale la pena. No habrá motivos para quejarte, la vida te depara gratas sorpresas.



Amor

Se acerca la superluna y desde ahora sientes un efluvio romántico en tu vida, Tauro. Hay alguien muy cercano a ti esperando tus expresiones de calor humano y que le demuestres más tus sentimientos. Tus ocupaciones te están limitando y este alejamiento involuntario puede arruinar tu relación.

Salud

Las posiciones astrales son propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, la bronquitis o problemas de índole alérgica. Evita lugares con sustancias corrosivas o humo y aléjate de los sitios contaminados y sucios, y por supuesto, evita el humo del cigarrillo.

Trabajo

Tu sensibilidad artística está en alza y muchos tauranos se sentirán inspirados para iniciar algún proyecto laboral muy original. Sigue esas corazonadas y tendrás éxito en nuevos planes laborales, así como crear cosas sugestivas en tu trabajo y tus negocios.

Dinero y fortuna

Si vas a comprar algo importante que requiera una inversión mayor, como un automóvil, terreno, casa, finca, negocio o equipo costoso es muy importante leer todas las garantías, la letra menuda y cerciorarte de las seguridades ofrecidas pues durante este ciclo tiendes a estar un poco distraído al respecto.

