Tauro – Sábado 18 de noviembre 2017: Te sentirás muy inspirado, sigue esas corazonadas

Si no te sientes con deseos de hacer algo, mejor no lo hagas, atiende tu organismo.

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con la Luna en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. Terminarás una relación que no funciona y harás lo que debiste hacer desde hace tiempo. Te sentirás feliz y libre nuevamente, lo vas a disfrutar. No te compliques la vida. Si estás separado de alguien amado, empiezas a recibir los buenos efluvios de su acercamiento. Se avecina el momento de la reconciliación y con la buena vibración que te envuelve lograrás avanzar mucho en esa dirección. Lo mejor ocurrirá pronto y tendrás una agradable sorpresa en estos últimos días del mes de noviembre que estás ahora viviendo.



Amor

Hay buenas noticias para ti, Tauro. Si estás lejos de alguien amado y te sientes impotente porque no puedes disfrutar de su compañía, no te inquietes. Afortunadamente el amor está aumentando con ese alejamiento temporal y cuando ambos se encuentren nuevamente habrá mucha dicha. No creas eso de “la distancia es olvido” pues en tu caso no es así.

Salud

Estás en un tono energético positivo que te ayudará a aprovechar de una manera efectiva cualquier tipo de tratamiento que empieces o alguna dieta o plan de ejercicios físicos encaminado a mejorar tu condición actual de salud.

Trabajo

Hay un aspecto astral favorable en tu vida laboral vinculado a los negocios de compra y venta con el extranjero, Tauro. Se augura un ciclo excelente, sobre todo si tu trabajo está relacionado con ese sector productivo y el comercio en general.

Dinero y fortuna

No te impacientes porque en este período astral afortunadamente el ciclo de las penurias económicas está quedando atrás. Tu dinero comienza a moverse y en pocos días estarás recibiendo los primeros pagos que estaban atrasados.

