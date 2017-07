Tauro – Sábado 15 de julio 2017: Querrán impresionarte, no caigas en ese juego

No te dejes impresionar por quienes se te acercan para manipular tu Ego y adularte diciéndote muchas cosas que no son ciertas e inclusive justificando tus errores con tal de “caerte bien”. Hay personas ociosas dándote vueltas y no debes darles municiones para que te desgasten con sus comentarios, pereza y pérdida de energía. Piensa más en ti, eso no es egoísmo, es realismo. No te impacientes si no ves resultados inmediatos a una gestión que estás haciendo porque dentro de pocos días empezarás a recibir alentadoras noticias. En tu vida amorosa alguien se aleja, pero otra persona se te acerca para ocupar el centro de tu corazón y esta vez por mucho tiempo.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Aries acercándose a la fase Cuarto Menguante. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. ¿Estás solo o sola y buscando una relación, Tauro? El amor está al doblar de la esquina, pero no lo ves porque no quieres. Haz a un lado la inercia y descubrirás como esa persona lo único que espera es tu iniciativa. Dile cuanto la amas y te sorprenderá agradablemente su respuesta. ¡Animo, no tienes nada qué perder!

Salud

No te recargues con medicamentos y sustancias artificiales porque lo más necesario para tu salud es el ejercicio, la buena alimentación y la paz mental. Si tu dieta es deficitaria fortalécela con suplementos nutricionales, pero no exageres, la medida es un tesoro.

Trabajo

Podrás sacarle más a tu trabajo y a tu tiempo si aprovechas tu jornada laboral de manera racional haciendo lo tuyo y dejando que cada cual haga lo suyo. Si tratas de controlar a todo el mundo terminarás agotándote y cayéndole mal a todos. Al mismo tiempo si notas que no puedes terminar a tiempo lo que tienes planeado es que algo anda mal: tal vez estés disgregándote, o no concentrándote bien en lo que haces, atendiendo otras cosas.

Dinero y fortuna

Este sábado se mostrará muy exitoso en términos de carrera profesional o trabajos técnicos sobre todo si en los mismos hay dinero por medio, un pago atrasado o la posibilidad de recibir una remuneración económica justa. La fortuna te envuelve y en el momento menos pensado tendrás esa entrada adicional que necesitas.



