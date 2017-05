Tauro – Sábado 13 de mayo 2017: Estás en control en todo momento

Este ciclo de cumpleaños es un período de aprendizaje constante. Continúa cierto toque de curiosidad en tu interior puesto que por un lado te sientes tentado a probar algo diferente en una relación de índole sexual, pero por otro no quieres comprometerte en algo que sabes no es sólido ni tiene futuro. Ten mucho cuidado, no dejes que las personas chismosas y murmuradoras se entrometan en tus asuntos ni tampoco en los de tu pareja. Tu vida es tuya, y es a ti a quien corresponde actuar en todo momento. Estarás comunicándote nuevamente con quien conociste a través de Internet, pero que puede llegar a inspirarte cierto deseo que hasta ahora no habías experimentado.



Amor

Hoy sábado la Luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estás en una disyuntiva sentimental y está llegando el momento de escoger un camino u otro. Antes de tomar decisiones drásticas acuérdate de poner en balanza el corazón y la cabeza, las emociones y los sentimientos.

Salud

Si en días pasados te sentiste algo incómodo por problemas asociados a condiciones crónicas relacionadas con la diabetes o el asma, la buena noticia es que a partir de ahora se van a solucionar muchos problemas pendientes y bajará tu nivel de estrés.

Trabajo

El ambiente laboral es bueno durante esta etapa astral que estás atravesando. Si buscas empleo lo conseguirás mucho antes de lo que pensabas. Lo principal ahora es que no te desalientes cuando te digan que “no” inicialmente y persistas con tu paciencia taurana a toda prueba.

Dinero y fortuna

Atraviesas una etapa en la que crecerá tu reserva económica y pronto se incrementarán tus ingresos. Aunque hayan sucedido situaciones confusas en el pasado respecto a pagos atrasados o deudas sin saldar, ahora notarás como el rumbo que llevan tus asuntos se encaminan mejor.



