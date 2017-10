Tauro - Miércoles 4 de octubre 2017: Te envuelve un tono muy elegante

No prometas hoy lo que no puedas cumplir después.

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. No es día para improvisaciones, sino para aplicar la experiencia adquirida en el pasado, Tauro. Hoy distribuye tu tiempo de una manera efectiva para que puedas hacer todo lo que tienes en mente y lograr que este mes de octubre sea todo lo productivo que deseas sea. Si tus armarios en casa están desordenados y requieren poner las cosas en su sitio no te agobies, pero hazlo ya. Haz lo insólito e inesperado porque el dinero te espera en coyunturas diferentes. Tal vez encuentres una posibilidad económica donde menos lo piensas.



Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Debido a este tránsito tiendes a estar algo imprudente. Cuida tu lengua pues la tienes demasiado suelta y podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen, o prometiendo lo que no puedes cumplir. El amor requiere tacto, y si no haces bien las cosas podrías tener problemas de índole sentimental.

Salud

Un aviso en este miércoles: ¿Te sientes mal? Si experimentas malestares en el cuerpo revisa los pies porque en esos órganos puede estar la respuesta que buscas. Un soporte adecuado en el calzado, la eliminación de callosidades, una visita al quiropodista, ayudará mucho. Muchas mujeres se infligen a si mismas problemas al usar calzado con tacones muy altos.

Trabajo

Atención pues ahora surgen nuevos caminos en tu horizonte laboral y tal vez debas cambiar de empleo o mudarte a otro lado. Si es así, no te inquietes porque los cambios siempre suelen ser positivos y favorables si uno sabe cómo aprovecharlos y canalizas tu energía de forma adecuada.

Dinero y fortuna

En pocos días estarás recibiendo noticias alentadoras relacionadas con un dinero pendiente que estaba en manos de abogados y litigantes asociado a una compra o asunto importante. Llegará en el momento oportuno, cuando más falta te haga acentuando la capacidad taurana de atraer el dinero.



