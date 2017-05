Tauro – Miércoles 3 de mayo 2017: Todo debe hacerse sin precipitaciones

Todo tiene su tiempo taurano, y si te atormentas por lo inevitable o lo que no está en tus manos solucionar malograrías tu dicha. Vive con intensidad y alegría y atraerás buenas vibraciones. La constante que hoy te envuelve al iniciarse un tránsito lunar en el elemento de fuego, tiende a volverte muy entusiasta, pero también gastador. Ten cuidado porque podrías endeudarte entrando en negocios poco productivos. Usa tu mente ágil e inteligente y no te engañarán. Sigue tus corazonadas, no tendrás problemas porque ahora tu claridad mental es fuerte. Esto te ayudará a resolver cuestiones relacionadas con tu vida amorosa y también con el trabajo y el dinero.



publicidad

Amor

La Luna está en tránsito por Leo. Los únicos planetas retrógrados son Júpiter, Saturno y el planeta enano Plutón, ya Mercurio está directo. Tus sentimientos se profundizan y una relación amorosa también. Te propones ser una mejor pareja y menos fastidioso o criticón reservándote algunos comentarios para ti. Es tu ciclo de cumpleaños en el que habrá sorpresas sentimentales.

Salud

La influencia planetaria directa que está recibiendo tu boca y dentadura es buena en general. Esta temporada astral es la ideal para visitar tu odontólogo u ortodoncista. Si no lo has hecho separa turno, pero no te descuides.

Trabajo

Para avanzar en tu trabajo o una nueva tecnología no confíes solo en la experiencia, sino acude también a la información sobre las novedades. Hay actividades las cuales requieren más concentración que otras para realizarlas bien. No hagas tu trabajo de manera automática y no errarás, concéntrate bien, taurano.

Dinero y fortuna

Los objetivos económicos que te traces a partir de ahora están muy bien encaminados. Durante estos próximos días empezarás a ver realizados muchos sueños y hasta es posible cuentes con dinero para comprar lo que hasta ahora no habías podido. El mes de cumpleaños taurano se perfila muy bien en tu economía.



Mercurio llega con un impacto positivo para todos, descubre qué te depara