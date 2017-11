Tauro – Miércoles 29 de noviembre 2017: El tono que te envuelve es romántico

Noticiero astrológico: Hoy miércoles la Luna está en Aries. El único planeta retrógrado es Urano, precisamente en tránsito por Aries. Esta energía que ahora te está envolviendo la debes aprovechar al máximo para sacar adelante tus proyectos y no seguir posponiendo tus asuntos urgentes, Tauro. No es saludable siempre estar dejando todo “para después”. Una huida amorosa a un sitio que nunca hayan visitado los dos será un estimulante idóneo de tu vida sentimental. Al romper la rutina revitalizarás tu relación y al mismo tiempo profundizarás los lazos con la persona amada.

Amor

Es posible que estés algo inquieto, inclusive preocupado por la actitud de esa persona que te interesa. No hagas conjeturas, muchas veces quienes conviven con nosotros tienen un mundo interior que guardan para ellos y ni siquiera comparten con los que más aman, lo cual no significa desamor, sino la necesidad vital del espacio propio, de sentirse independiente. No dudes del amor, simplemente no insistas y deja que cada cual reaccione en su momento.



Salud

Magnífico el tránsito planetario actual para tu salud. Aprovecha lo que ahora disfrutas y regálate algo divertido y saludable como un paseo en bicicleta al aire libre, una caminata, algo que te ayude a sentirte joven y fuerte todo el tiempo. No importa tu edad, lo que realmente prima es la actitud, la disposición.

Trabajo

Las incidencias cósmicas que rodean tu signo Tauro en este período astral te colocarán en situaciones sumamente afortunadas en tu trabajo que te ayudarán a sobresalir en tu puesto y a recibir merecimiento de tus superiores y compañeros. Si estás desempleado no te inquietes porque en poco tiempo tendrás lo que has estado buscando.

Dinero y fortuna

Analiza la forma más apropiada de invertir tu dinero porque tendrás frente a ti opciones de negocios y diferentes posibilidades para lograr prosperidad y abundancia, pero antes de endeudarte en un gasto nuevo revisa tu presupuesto y haz los ajustes necesarios.

