Tauro – Miércoles 27 de septiembre 2017: No te dejes sugestionar

Noticiero astrológico: Hay un aspecto de 135 grados entre Júpiter y Neptuno y mañana Plutón entrará directo. Te envuelve un tono de optimismo, fuerza y resolución que debes aprovechar para sacar de tu vida todo lo que te molesta y causa fricción o dificultades en tus relaciones, personales, sentimentales y de trabajo, Tauro. Es momento de acción, deportes, movimiento y dinamismo. La influencia lunar te da mucha energía y si debes hacer algo pesado te sentirás imbuido de gran vigor. Se acentúa tu capacidad de acción.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Ponle punto final a una falsa amistad si está en juego una relación amorosa. Si tu pareja es estable y no tienes quejas, no permitas a una intromisión ajena afectarla con sus comentarios críticos, y sobre todo no dejes que nadie te juzgue, actúa según tus principios.



publicidad

Salud

Tiendes a exagerar lo que haces, pero en este día no te extralimites si practicas alguna actividad física intensa. Las posiciones estelares son auspiciosas para la realización de ejercicios moderados, pero no para los excesos e imprudencias.

Trabajo

No te desanimes si tus méritos laborales pasan inadvertidos. No es así. Quienes te observan de cerca están conscientes de tu valor y capacidad como empleado y trabajador. No dejes que el desaliento frustre tus empeños y verás como triunfas.

Dinero y fortuna

Si estás en medio de un litigio legal económico contrata servicios profesionales calificados. No intentes hacer las cosas a tu manera pues las leyes requieren conocimiento. El dinero invertido en esa gestión se multiplicará con creces.

La Luna entra en Capricornio y te ayuda a realizar tus metas