Tauro – Miércoles 24 de mayo 2017: Cuando algo parezca muy complicado surge la solución

Durante este período post-cumpleaños habrá muy buenas perspectivas económicas y laborales para ti, así que aprovéchalas cuando surjan para que no te vayan a tomar desprevenido. El miedo limita, no permitas que ese sentimiento negativo impida tu desarrollo. Esto se aplica también a tu vida amorosa porque si te dejas impresionar por algo que te dijeron o que sospechas y no pones las cosas claras frente a ti estarías perdiendo algo hermoso. Estarás considerando desde ahora la posibilidad de un viaje corto en el próximo mes de junio que ya está tocando a las puertas.

Amor

Este miércoles la Luna está en tránsito por tu signo, Tauro, en vísperas del primer novilunio de mayo que marca el inicio del mes sinódico. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No hurgues más en las viejas heridas. Este ciclo vivido, la incertidumbre y angustias pasadas deben servirte de experiencia pero nunca de dolor ya que como te he dicho en otras ocasiones no existen fracasos, sino lecciones para aprender, vivencias, unas muy gratas, otras no tanto, pero todas vivencias.



Salud

Este es un buen día para un plan de desintoxicación con frutas frescas, jugos y mucho aire puro y ejercicios y para ir planeando algún tratamiento próximo en las semanas restantes de este mes de mayo.

Trabajo

Todo está llegando a su tiempo oportuno y lo que has estado ansiando va a convertirse en realidad. Te considerarán para un empleo o posición nuevos que te ayudará a equilibrar tu economía y poner en perspectiva tus prioridades en todo momento, taurano.

Dinero y fortuna

El dinero que ahora estás buscando por diferentes vías te llegará en el mejor momento y con esas entradas adicionales saldrás de un apuro económico apremiante. ¿Ves como todo tiene solución? No te precipites ni impacientes, todo ocurrirá en su ritmo y frecuencia.



