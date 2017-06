Tauro – Miércoles 21 de junio 2017: Un aura diferente en el amor

Con el movimiento lunar de hoy y la acción del signo Cáncer que ya está rigiendo, tiendes a estar algo susceptible a los comentarios ajenos. Si te vienen con un chisme de tu pareja podrías ser víctima del engaño o la mala intención. No causes tú los problemas y no te dejes influir por nadie. Confía en tu Ser Interno, en tus intuiciones. La posición planetaria crea una especie de resistencia pasiva a tus proyectos. Para lograr tus metas deberás aplicar tu tacto social y capacidades de persuasión con tus compañeros, Tauro.

Amor

La Luna se está moviendo desde tu signo Tauro hacia Géminis y ya nos encontramos en el signo de Cáncer. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados, los demás están directos. Estás en esa onda receptiva en la que el amor toca tu corazón de una forma directa y sensible. No te impacientes si esa persona tarda en llegar a tu lado o darte la respuesta que anhelas, todo sucederá a su tiempo.



publicidad

Salud

Cuida tu salud. Antes de acudir a pastillas y medicamentos por cuenta propia revisa bien tu régimen alimenticio porque es probable que en los mismos esté la respuesta a ciertos problemas digestivos.

Trabajo

Estás iniciando una etapa creativa dentro de tu vida laboral así que aprovéchala en su totalidad y tendrás mucho éxito. No te dejes manipular por nada ni por nadie, sigue hacia la consecución de tus metas y verás lo que logras.

Dinero y fortuna

Muy pronto tendrás estupendas noticias económicas. Hay un viaje exitoso que estaba pospuesto y no se había podido realizar por falta de recursos o de tiempo, y ahora todo eso fluye positivamente hacia ti, taurano.

Inicia el periodo de la buena suerte para Cáncer





Entérate de las predicciones que trae el Solsticio de verano para tu signo