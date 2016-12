Tauro – Miércoles 21 de diciembre: Verás ahora las cosas con más claridad

Pronto recibirás una noticia, información o confidencia, que bien empleada, te dará resultados. Este es un miércoles estupendo para Tauro, comienza a regir un sino de tu mismo elemento, o sea tierra, lo cual es muy bueno para ti en todos los sentidos. Aprovecha esta influencia en tu vida para sacar de tu Ser Interno todas aquellas cosas que te molestan, sepultarlas en el olvido y avanzar con decisión hacia tus nuevas metas. Hay un camino nuevo frente a tus ojos y en el momento menos esperado empezarás a transitar por él. Escucharás noticias que te llenarán de alegría y atraerán a ti muy buenas energías en el resto del año 2016 que está a punto de concluir.



publicidad

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa en tránsito de Virgo a Libra y ya estamos en el ciclo de Capricornio, el signo de tierra que marca el fin del año actual. Los planetas Mercurio y Urano están retrógrados. Haz borrón y cuenta nueva con las cargas negativas, termina con lo que te está perturbando. Es tu momento de vivir tu vida en el presente sin estar trayendo situaciones pasadas ni recriminaciones que puedan empañar tu felicidad.

Salud

Esta etapa planetaria será muy productiva para ti si estás pensando hacer alguna dieta pues a partir de hoy se inicia un ciclo que beneficia mucho tu organismo haciéndote perder líquidos extras y envolviéndote con el entusiasmo necesario para que logres tus metas de salud.

Trabajo

Sigue tus inclinaciones naturales y no estés cambiando de un lugar a otro porque eso no es conveniente. Después vendrán mejores momentos para tomar riesgos, pero ahora debes ser prudente y aprovechar el buen efluvio de tu regente Venus, directo, que compensa la balanza algo desfasada con Mercurio retrógrado. No te precipites ni tomes decisiones bajo momentos de alta intensidad emocional

Dinero y fortuna

Los negocios marchan bien, así que no te inquietes porque lo que parecía mal encaminado se resuelve. Las soluciones están ahí, verás cómo llegan en el momento adecuado y cuentas con los recursos necesarios para sacar adelante tus planes y proyectos.



publicidad