Tauro – Miércoles 19 de julio 2017: Inicias un ciclo de amores afirmativos

Tendrás éxito en todo lo que hagas si no repites los mismos errores del pasado.

Este miércoles reviste para ti una singular relevancia, Tauro. Con la influencia de la Luna que está en un signo del elemento aire se inicia un ciclo de revitalización amorosa. ¡No cometas los mismos errores que una vez te causaron problemas en tu vida sentimental! Ocurre un cambio en tu trabajo y es hora de estudiar bien todo lo que llegue a tus manos. Cuidado con las personas que llegan a tu vida tratando de manipular tus sentimientos, podrías complicarte pues tal vez le adjudicas condiciones y cualidades que no tienen y te dejas envolver por falsas promesas y palabras huecas. Las buenas personas no necesitan premios ni castigos para ser buenas, lo son, y punto.



Amor

La Luna está transitando por el signo de Géminis y los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados aún, los demás planetas están directos. Hay una posición astrológica singular en tu horóscopo que requiere tu atención, Tauro. No te lances a nada nuevo, no te dejes engañar por falsas promesas ni caigas en la trampa de la infidelidad aunque esa no sea tu intención pues un gesto o palabra mal entendida de tu parte podría complicar tu vida afectiva. Lo que hoy te digan puede ser incierto o engañoso.

Salud

Tu signo taurano es saludable, así que no exageres. En estos días es preferible comer poco, a comer mucho. La calidad, y no la cantidad es lo que debe primar a la hora de escoger y preparar tus alimentos.

Trabajo

Hay buenas noticias durante estos días finales del mes de julio que estamos viviendo pues tú, como Tauro, sabrás qué hacer, dónde ir y cómo encaminarte para lograr lo que deseas. Simplemente escucha la voz de tu intuición y te percatarás como ese sentimiento interno no falla.

Dinero y fortuna

Se presentará un gasto inesperado, pero no te agobies, taurano, pues tendrás los recursos para enfrentarlo. Sin embargo, existe cierta tendencia en quienes conviven contigo a ser derrochadores y no darle el valor que requiere el dinero que ganas. No te dejes arrastrar a un maratón de compras y deudas en tarjetas de crédito guiándote por personas irresponsables.



