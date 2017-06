Tauro – Miércoles 14 de junio 2017: Estás algo ansioso

No precipites nada en este día pues estás demasiado impulsado y podrías prometer lo que no puedes cumplir. No es momento de decir o hacer nada apoyándote en tus emociones sino de razonar y tomar en cuenta todos los factores antes de cambiar de empleo, mudarte o iniciar una relación que requiera un nivel de compromiso mayor de tu parte. El amor te sonríe, y la fortuna también, pero no te adelantes a los acontecimientos.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Acuario. El planeta Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Tu vida íntima se enriquecerá con un toque de creatividad e ingenio que pondrá picardía en tu relación. Es tu día para vivirlo intensamente al lado de tu pareja y si no la tienes de salir de casa y circular socialmente, hay sorpresas esperándote.



Salud

Por la influencia de la Luna pudieras sentirte algo inquieto en horas de la mañana. La noche también presenta aspectos difíciles así que evita las bebidas alcohólicas y excitantes antes de irte a la cama. No es el día de las cenas copiosas ni tardías.

Trabajo

Hoy miércoles tendrás noticias alentadoras de tu actividad laboral. Si eres vendedor recibes una buena onda, pero cuidado con quienes te prometen mucho y no tienen experiencia porque podrías caer en una trampa legal. Mantente alerta y avispado.

Dinero y fortuna

No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues aunque retrocedas un paso habrás avanzado dos. En este ciclo planetario las cosas más difíciles se resuelven cuando menos piensas y el dinero que necesitas te llegará.

