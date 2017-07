Tauro – Miércoles 12 de julio 2017: No esperes tanto en el amor, ¡actúa!

No es tiempo de esperar sino de actuar, taurano. Lo que te propongas se materializará, no dejes nada para mañana, este es el tiempo de las grandes decisiones. La energía cósmica que procede de tu regente, Venus, te coloca en situaciones que no sospechabas. Una invitación a un evento social te pone en contacto con alguien del pasado que despierta en ti sentimientos encontrados. Si en estos momentos no tienes pareja es hora de considerar una nueva actitud ante la vida y el amor en general.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa aún en el signo de Acuario. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Abre tu corazón a lo que está surgiendo en estos momentos en tu realidad sentimental pues cuando menos esperes tendrás frente a ti a esa persona que cambiará totalmente tu paisaje afectivo.



Salud

No te extralimites. De lo contrario no podrías disfrutar bien este día y no estarías en las mejores condiciones para hacer frente a tus actividades diarias. La medida es tu tesoro, no lo olvides, taurano.

Trabajo

Aprovecha al máximo tu día. El tiempo dedicado hoy a poner orden en tus asuntos domésticos se revertirá de manera muy positiva en la forma como le saques mejor partido a lo que está por venir en estos días. Sobre todo limpia tus mensajes viejos que no tienen por qué estar ocupando espacio en tu teléfono o tu computadora.

Dinero y fortuna

Es hora de reciclar y hacer espacio para que entre la abundancia al hogar. Revisa tus baúles y si tienes guardado cosas que no tienen para ti ningún valor sentimental ni práctico es hora de sacarles provecho y convertirlas en dinero o en ayuda a los demás.

