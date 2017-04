Tauro – Miércoles 12 de abril 2017: Ideas novedosas que darán resultados

Una fuerte tendencia astral a los gastos excesivos te puede poner en una situación conflictiva en la que requerirás ejercer control sobre tu economía para no comprar cosas inútiles. ¡Alerta, Tauro! Mucha cautela a la hora de señalar algún defecto o crítica porque tus palabras podrían ser mal interpretadas ya que ahora el planeta de las comunicaciones, Mercurio, está retrógrado. Poco a poco se avecina tu ciclo de cumpleaños y notarás un efluvio intenso en tu mundo interior.

Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. Tus sentimientos se definirán de manera directa y te sientes inspirado para salir airosamente de un encuentro amoroso que conlleva una gran carga emocional. Ya desde estos momentos estás bajo el efluvio vivificador del cambio astral próximo.



publicidad

Salud

Los cambios en el cuerpo merecen ser considerados. Hay trastornos menores que si no se atienden se complican. No ignores las manchas, lunares y otros cambios en tu piel pues muchas veces son señales importantes para el médico. Cuídate sin exageraciones.

Trabajo

Este miércoles estará cargado debido a una gran cantidad de aspectos planetarios que te mantendrán ocupado todo el tiempo. Limita las interrupciones para que no te atrases en tu trabajo y puedas terminar a tiempo todas las tareas asignadas a fin que no te tome el fin de semana atiborrado de responsabilidades.

Dinero y fortuna

Se acercan a ti personas importantes interesadas en lo que haces. Si tienes algún proyecto, un libro que publicar, un invento no patentado, o en fin, alguna idea capaz de dar dinero, aprovecha esta oportunidad excepcional y dirígete a ellas. Todo lo que se te ocurra tendrá repercusiones favorables si eres prudente pues tienes a tu regente Venus retrógrado y no te conviene lanzarte a lo que no conozcas.



Descubre cuál es el planeta que rige a tu signo