Tauro – Miércoles 11 de octubre 2017: Se acerca alguien nuevo a tu vida sentimental

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Cáncer y ya Júpiter comenzó su retorno por Escorpión. ¡Cuidado con los chismes! Una carta o una llamada telefónica cambiarán tu vida, no descuides las comunicaciones. Estás a punto de iniciar un empleo o posición nueva que te dará dinero, pero debes ser prudente y no comentar tus asuntos privados con otras personas, particularmente con aquellas que tienen fama de ser demasiado conversadoras, parlanchinas y faltas de discreción. Hay una grata sorpresa esperando por ti en el correo y un encuentro no programado que cambiará tu realidad afectiva.



publicidad

Amor

Hoy miércoles la Luna inicia su tránsito por el signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Descubres algo nuevo en tu Ser Interno. Se eleva tu sentimiento interno de autoestima y confianza en ti mismo y te sientes capaz de declarar tu amor sin reservas de ningún tipo.

Salud

No te dejes impresionar por personas que siempre están buscando trastornos en los desajustes orgánicos normales que se presentan, o bien como consecuencia de un malestar pasajero que tienden a agrandar, Tauro.

Trabajo

Recibes noticias de un reconocimiento a un trabajo excelente que habías realizado hace algún tiempo y del cual nadie se había percatado hasta ahora. Esto te estimula y te inspira para seguir adelante en tus proyectos laborales actuales.

Dinero y fortuna

No pienses que todo está perdido, ahora está comenzando el mejor ciclo económico para ti. Si ahora no tienes en tus manos el dinero anhelado, no te inquietes. Ya lo recibirás y llegará a ti en ese momento, cuando más falta te haga, Tauro.

Contrala ese deseo de poder