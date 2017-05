Tauro – Miércoles 10 de mayo 2017: La Luna llena es tu mejor regalo de cumpleaños

Tu sentido síquico es agudo este miércoles que estás bajo el efluvio del plenilunio, una especie de regalo cósmico dentro de tu ciclo de cumpleaños. Nadie puede engañarte. Sigue tus corazonadas, en ellas encontrarás la solución a muchas preguntas que te estás haciendo en relación a un amor o un trabajo. Las horas de la mañana traen consigo cambios inesperados en tus planes para este próximo fin de semana y debes estar preparado para asumirlos pues en tu actitud flexible está la respuesta. Si algo no sale como esperas no te agobies, sonríe a la vida y la vida te devolverá la sonrisa, no lo olvides.



Amor

¡Plenilunio! Este es el día y la noche de la Luna llena la cual está transitando por el signo de Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Una grata sorpresa te aguarda en un encuentro casual, un viaje corto en el que pueden ocurrir muchas cosas agradables. Lo que has estado anhelando está a punto de traducirse en una hermosa realidad. No te inquietes, todo se resolverá.

Salud

El estrés es el causante de numerosos problemas de salud, taurano. Consigue algún libro, video o información adecuada sobre la meditación y el yoga, y si cerca de tu casa hay algún sitio donde puedas practicar esas disciplinas matricúlate porque te hará mucho bien relajarte durante este período astral, recuerda aquello de: “mente sana en cuerpo sano”.

Trabajo

Esquiva a quienes llegan a tu lado en tu trabajo para perturbarte llenándote la cabeza de chismes y de otras inquietudes ajenas a tu empleo pues ese tipo de distracción tiende a causar problemas al desviarte de tu atención. Esto puede provocar algún error, así que ¡ya lo sabes, atento, taurano!

Dinero y fortuna

Hay una tendencia a la precipitación si tienes una entrada adicional, salir de compras y gastar lo que llegue a tus manos. Es importante que no te precipites y seas moderado en todo lo que estás haciendo para que haya una buena evolución económica durante este ciclo de cumpleaños.



Llega la Luna llena de Wesak este día de las madres con un gran consejo para ti