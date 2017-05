Tauro – Martes 9 de mayo 2017: Algo imprevisto cambiará tus proyectos

En este ciclo de cumpleaños notarás cómo estarás frente a escenarios diferentes, un por la mañana otro por la tarde y la noche que cambiarán tu manera de pensar y tu relación con los demás. La Luna, al acercarse a la fase del plenilunio, o sea, la Luna llena, que ocurrirá mañana, te envuelve con un halo excitante, una sensación de satisfacción por lo que has logrado y lo que puedes lograr en la medida que te lo propongas, taurano. Esta etapa de cumpleaños te alegrará con una noticia largamente esperada relacionada con un trabajo o un dinero. Las trabas ocurridas en días recientes se superarán totalmente.



publicidad

Amor

La Luna está en Escorpión y se acerca al primer plenilunio de mayo, o sea, la Luna llena de mañana miércoles. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu capacidad inteligente de adaptación será lo que te salve en este martes de una frustración sentimental ya que algo que tenías planeado realizar de una manera, va a salir de otra. Sin embargo, cuando suceda, lo tomarás deportivamente sabiendo que en estos momentos es lo mejor para ti. A pesar de todo, el amor te sonríe, taurano.

Salud

Ciertos contratiempos en tu salud te recordarán la necesidad de evitar discusiones, pleitos y problemas innecesarios. Lo más importante es mantener la paz interior porque de ella se deriva la salud. El estrés es fuente de malestares de todo tipo, desde dolores de cabeza hasta trastornos digestivos y cardiovasculares.

Trabajo

Existen noticias alentadoras para ti si estás desempleado. Podrán conseguir el trabajo para el cual te has venido preparando durante estos días. Si tienes una entrevista laboral o una cita para un empleo nuevo ve con toda la confianza del mundo porque las expectativas son prometedoras. Si por el contrario tienes empleo no te agobies cuando escuches rumores, pues no están vinculados a ti.

Dinero y fortuna

Algo se tarda y eso podría causarte inquietud si se trata de un préstamo o un dinero en efectivo que has solicitado. Tranquilo, taurano, no ganas nada alterándote. Los negocios están bien auspiciados, pero si los fuerzas y te muestras ansioso e impertinente podrías estropearlos. Aplica tu paciencia tradicional y todo saldrá bien.



publicidad



Descubre qué regalarle a mamá según tu signo