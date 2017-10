Tauro – Martes 31 de octubre 2017: Das un paso hacia adelante en un asunto relevante

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde Piscis al signo de Aries. En cuestiones del amor, la vida te estará sonriendo aunque tal vez, en algunos momentos, pienses lo contrario. Podrás sacarle mayor provecho a un trabajo extra rápidamente. Esa nueva ocupación que has comenzado, o estás a punto de comenzar, te será muy provechosa porque te permitirá aplicar de manera creativa muchas ideas las cuales solamente eran proyectos. No te angusties si no recibes las ganancias esperadas en tus negocios. Hay buenos movimientos planetarios a tu alrededor que favorecen la recepción de dinero, pero deberás ser paciente y no agobiar a los demás con tus exigencias constantes.



Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. Hoy puedes haberte levantado un poco malhumorado. ¡Cuidado! No dejes que ese carácter estropee tu relación afectiva. Respira hondo, disfruta el paisaje, olvida y ama. Lo que hagas este día cambiará tu vida amorosa, pero debes poner de tu parte para no echar a perder el día..

Salud

Si algo te preocupa respecto a tu salud y no te sientes seguro con la opinión de un médico busca otro criterio. No es momento para tomar resoluciones de operaciones o tratamientos delicados basándote solamente en un diagnóstico. Siempre es mejor explorar opciones y no dejarse guiar por la primera.

Trabajo

Tu sentido del humor y tu manera de ver la vida serán los factores que hoy te ayudarán a evitar enredos y chismes en tu centro de trabajo. No hagas comentarios con personas murmuradoras y llenas de problemas personales y desconfianzas pues te causarían complicaciones. Se avecina una buena etapa laboral en estos últimos dos meses finales del año.

Dinero y fortuna

Actúa con prudencia a la hora de usar tus tarjetas de crédito. El dinero que está llegando a tu vida crecerá mucho si lo inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras por impulsos nada productivos. Pon a funcionar ese peculiar sentido taurano para el dinero que te ayudará a ahorrar y a multiplicar tus ganancias.



