Tauro – Martes 19 de septiembre 2017: Tu ternura derrite corazones

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Virgo en vísperas del novilunio de septiembre que será mañana día 20. Este es el momento de los cambios felices, el toque de la fortuna y la expectativa dichosa. Las influencias del tránsito lunar de este martes unidas a la acción de tu regente, Venus, son inspiradoras y contribuirán a que logres realizar lo que desde hace algún tiempo has querido hacer, pero que por diferentes motivos te has visto impedido de llevar a vías de hecho. La distancia no significa necesariamente olvido y durante estos días lo comprobarás de una forma fehaciente, Tauro.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tus tendencias actuales son muy fuertes y el aspecto planetario de tu regente crea una combinación explosiva que puede volverte demasiado posesivo y celoso. Canaliza adecuadamente esos fuertes impulsos procedentes de tu Ser interno y no te dejes llevar por emociones, rumores, ni comentarios tendenciosos.



Salud

Los astros te avisan: cuídate de los cambios ambientales y abrígate bien en caso de inclemencias atmosféricas como la lluvia o tormentas, por ejemplo, pues tu sistema de defensas se encuentra algo bajo y estás vulnerable a resfriados y problemas similares.

Trabajo

Debes ser más firme con esas gentes irresponsables que te molestan con sus descuidos e impertinencias. Si te entretienes conversando con ellos, en vez de poner atención en tu trabajo, empezarías a cometer errores y te perjudicarías.

Dinero y fortuna

Antes de asistir a una reunión empresarial asesórate muy bien. Hay dinero en un negocio que ahora piensas firmar con un socio solvente. No obstante, actúa con prudencia y sagacidad, pues algunos querrán pasarse de raya e imponerte condiciones que no te conviene aceptar.



