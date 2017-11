Tauro – Martes 14 de noviembre 2017: Un encuentro importante

Noticiero astrológico: La Luna está en Libra. Los únicos planetas que siguen retrógrados son Urano y Neptuno. Si algo no sale bien y es tu culpa, acepta la responsabilidad y te sentirás mejor. No es una actitud madura estar siempre buscando culpables fuera de uno porque así no se aprenden las lecciones. Rectificar es de sabios y te ayudará mucho en tu vida. Este martes presenta un tono diferente dentro de tu vida afectiva. Alguien que no ha sido honesto contigo necesita una lección. No te muerdas la lengua y dile lo que piensas. Te sentirás muy bien una vez que hayas puesto las cartas sobre la mesa y esa persona se percate que no eres tan manipulable.



La Luna continúa transitando por el signo de Libra. Todo resulta asombroso para ti porque ciertas cosas que te parecían negativas o que te causaron preocupaciones en tu vida sentimental dejan de ser dolores de cabeza y te encuentras ahora en una posición mucho más segura en el amor.

Si estás en algún equipo escolar o te interesa jugar con otras personas como parte de tu actividad física hoy es un buen día para participar en juegos competitivos o en actividades deportivas pues tu salud goza en este ciclo un nivel alto de energía.

Si tienes gestiones laborales pendientes proponte resolverlos acudiendo en persona a los sitios indicados. Los asuntos de trabajo que se hagan a través del teléfono y la correspondencia pueden demorarse algo en estos momentos y no ser efectivos.

Estarás recibiendo ingresos extras y es hora de empezar a invertir en tu futuro. Separa un dinero adicional para las eventualidades. Lo que dediques a ese proyecto te será de mucha ayuda en el próximo mes de diciembre pronto a comenzar.

