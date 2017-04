Tauro– Martes 11 de abril 2017: La Luna llena te inspira sentimentalmente

Tauro: Encenderás tu vida íntima de forma asombrosa

A ti la Luna llena te ayuda a romper inhibiciones y salir del letargo. Tal vez estés pensando en alguien y no te has atrevido a declarar tu amor, o estés deseando hacer algo bastante atrevido en tu intimidad sexual y por pena no lo planteabas a tu pareja. Ahora es el momento, estos tres días de pasión encenderán tu vida íntima y al mismo tiempo renovarán totalmente tu energía vital. Foto: Shutterstock | Univision

