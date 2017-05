Tauro – Lunes 15 de mayo 2017: Una vuelta al “nido” de amor

No te impresiones por sugestiones o comentarios que te alejen de tus metas que te has venido trazando.

Recuerda siempre la gran diferencia que existe entre “estar solo” y “sentirse solo”. La verdadera soledad es estar rodeado de gentes y pensar en la que te falta. Por eso, durante este ciclo astral, con Venus, tu regente, y Mercurio, ambos directos, aumenta tu confianza en ti mismo y en las posibilidades con las que cuentas para sacar adelante tus proyectos económicos, laborales y mejor aún ¡tu vida amorosa! Hay todo un panorama de alegrías esperando por ti un verdadero escenario sentimental profundo y dinámico. Este ciclo de cumpleaños taurano resultará prometedor, sorprendente y lleno de encuentros que marcarán la diferencia entre una cosa y la otra.



Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, sigue directo y estas coyunturas cósmicas son más que alentadoras para ti si en días pasados te sentiste deprimido por alguna desilusión amorosa o si pensaste que no ibas a estar junto a esa persona que tan importante es para ti.

Salud

Pon en marcha tus planes de salud, taurano. Es hora de pensar más en ti mismo y darte cuenta que mientras mejor tú estés, mejor se sentirán quienes te rodean porque la energía emanada por ti se impregna en el ambiente donde vives y satura tu casa, tu familia y vecinos.

Trabajo

Recuerda siempre que cuando te estás desempeñando en un oficio o profesión que es de tu agrado es como si no estuvieras trabajando pues te envuelve esa onda de satisfacción que se expande por todo tu Ser. No hay nada mejor que un empleo que esté de acuerdo con tu naturaleza para hacerte sentir bien y útil. Si estás en medio de una situación similar, felicidades, si no lo has conseguido lucha por lograrlo, está en juego tu realización personal y equilibrio emocional.

Dinero y fortuna

¿Problemas de dinero? ¿Alguna gestión que no acaba de cristalizar? Calma, todo pasará. Tu signo taurano siempre tiene la respuesta adecuada ante las dificultades y sabrás sobreponerte a cualquier situación adversa que surja en estos momentos. ¡Eres una especie de imán para la fortuna, Tauro!



