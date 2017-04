Tauro - Jueves 6 abril 2017: No te guíes por apariencias ni por rumores...

Capricornio

Te asombrarás de lo que sucede

La energía que procede de la oposición de Júpiter crea un tono de asombro en tu entorno. No te empecines en una solución y mira todos los ángulos. Considera diferentes opciones y saldrás airosamente de los problemas que ahora enfrentas. Estos días serán muy significativos en tu trabajo y economía porque vas a tener la oportunidad de demostrar tu talento, y si buscas empleo, con la buena influencia directa de Marte y poniendo siempre de tu parte, lo encontrarás. En el amor, tranquilo, no hay problemas serios, si no te los buscas Foto: Shutterstock | Univision

