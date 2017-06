Tauro- Jueves 1 de junio 2017: Acepta la ayuda de los demás, aprenderás mucho

Si debes hacer algo y recibes una proposición de ayuda por parte de otros, no la rechaces, Tauro. No puedes darte el lujo de permitir que el orgullo te aleje de los demás, además vas a adquirir nuevos conocimientos. Tu forma de razonar te ayudará a encontrar soluciones rápidas, pero no agobies a los demás con exceso de palabras o pláticas interminables que cansan a tu interlocutor. Si notas que quienes te escuchan empiezan a bostezar o moverse nerviosamente en el asiento es hora de callarse. Felizmente tú sabes cuándo debes terminar un discurso. Tu sexto sentido no te engañará.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Virgo en la fase cuarto creciente. Los planetas Júpiter, el planetoide Plutón, y Saturno están retrógrados. Abre bien los ojos, no hay amor que pueda ocultar por mucho tiempo ese sentimiento, allí donde se encuentra, ni tampoco fingirlo donde no existe. Cuando se ama de veras se descubre, si es falso, también. Durante este mes de junio que está comenzando todo se esclarecerá.



Salud

La influencia planetaria que está recibiendo tu boca y dentadura es buena en general. Esta temporada es apropiada para visitar tu odontólogo u ortodoncista. Cuida tu salud. En la medida que hoy te atiendas cosecharás los frutos de tus esfuerzos.

Trabajo

Lo asombroso ocurre, Tauro. Se presentará una circunstancia que te lanzará a una aventura capaz de combinar placer con trabajo. Tu carrera se verá favorecida en muchos aspectos. Estos serán ciclos de progreso laboral.

Dinero y fortuna

Ten cuidado con esas personas que te proponen negocios para “hacerte rico enseguida” pues durante este ciclo astral abundan los tramposos y los fraudes excitados con el tránsito retrógrado de Saturno. No todo lo que aparece en Internet es serio y confiable, averigua bien las fuentes antes de comprometerte.

Feliz inicio de mes



Toma la mejor decisión con ayuda de las fases de la Luna