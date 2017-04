Tauro – Domingo 9 de abril 2017: Sé muy prudente y cauto al expresarte

La energía cósmica que procede de Marte, directo, tiende a volverte muy gastador, irreflexivo e imprudente pues crea aspectos con Venus, tu regente, retrógrado y Mercurio también en ese tránsito. No malgastes tu dinero en una compra impulsiva ni te involucres en negocios que no sean sólidos, protege tus intereses. En el amor, sin embargo, la tónica es positiva y te sientes fuertemente unido a esa persona que comparte tu vida e intereses. Disfrutarás una noche intensa llena de posibilidades y entusiasmo.

Amor

La Luna entra en el signo de Libra y se inicia el tránsito retrógrado de Mercurio por tu signo, Tauro. Ahora, además de Mercurio, los planetas Venus, Júpiter y Saturno estarán retrógrados. Las mejores cualidades de tu signo se manifestarán ampliamente. Se presentarán frente a ti dos personas que te interesan sentimentalmente, pero ¡ninguna de ellas parece ser el amor de tu vida! No te decidas hasta que no estés seguro y no estarás comprometiendo tu felicidad, ni la de otros. Si tienes pareja, no hay motivos para preocuparse.



Salud

Si te has estado sintiendo con jaquecas, migrañas, malestares generales y dolores de la cabeza y del cuerpo se inicia el período de tu recuperación general. Bueno para operaciones. Ahora ocurre un proceso de recuperación de la fatiga crónica y el agotamiento nervioso.

Trabajo

Habrá buenas noticias si estás esperando alguna respuesta de una proposición de trabajo o has estado preocupado por tu situación actual en tu empleo. Revisa tu correo electrónico ¡no dejes que se acumulen tus mensajes, eso no sirve para nada! Limpia tu computadora, ponte al día, tienes importantes noticias que estás obviando por tener tan llena tu memoria.

Dinero y fortuna

Tu intuición está esclarecida y tienes premoniciones que te conducirán al dinero. Este día aprovéchalo para realizar algún tipo de visita que te permita reactivar una amistad poderosa dentro del sector económico y conectarte mejor.