Tauro – Domingo 4 de junio 2017: Te sentirás muy halagado por los demás

Noticiero astrológico: Hoy el planeta Marte empieza a transitar por el signo de Cáncer. En este tiempo de tránsitos planetarios hay circunstancias latentes que no se pueden cambiar, pero recuerda siempre que tu actitud es la que hará la diferencia en todo momento. Toma lo que surja con una disposición positiva, adecuada, extrayendo lo mejor a lo que ocurra aunque inicialmente no lo entiendas. A partir de ahora estás tú en control de la situación ¡son los demás los que tienen que venir a buscarte, y no al revés! No te impacientes a la hora de tomar una decisión y verás lo bien que te va en todo.

Amor

La Luna está en tránsito por Libra moviéndose a Escorpión. Marte entra en Cáncer y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El amor es siempre nuevo y refrescante, sobre todo en tu signo Tauro y lo que en estos momentos está surgiendo no lo debes desestimar.



Salud

Hay personas improvisadas que podrían estar comprometiendo tu salud con medicamentos extraños y sustancias tóxicas. Evita a los charlatanes, confía en los profesionales siempre.

Trabajo

Separa unas horas este domingo para destruir papeles viejos, poner orden en tus asuntos y no agobiarte con todo lo que tienes pendiente. Ve preparando las condiciones para que mañana lunes tengas un día fluido sin problemas.

Dinero y fortuna

Ve haciendo lo tuyo de forma organizada y no tendrás problemas. Hay buenas noticias para ti, pues se avecinan semanas en las que habrá ingresos y propuestas que implicarán algún tipo de actividad extra. Ve haciendo lo tuyo de forma organizada y no tendrás problemas.