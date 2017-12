Tauro – Domingo 3 de diciembre 2017: Superluna, la pasión te envuelve

Noticiero astrológico: ¡Superluna! Hoy ocurre el plenilunio y el acercamiento de la Luna a la Tierra. Comienza el tránsito retrógrado del planeta Mercurio, en Sagitario, además Urano sigue retrógrado en Aries. ¡No te pierdas el tema escrito en la sección de horóscopos sobre este evento único!

Es importante que actúes con mucha inteligencia para que no se te escapen las oportunidades de las manos. Escucharás una noticia, información o confidencia, que bien empleada, te dará resultados. Vas a estar en una situación nueva en tu trabajo o tu vida social que demandará de ti un mayor toque social y afectivo. Existe una especie de contradicción entre tus realidades y tus deseos y podrías estar algo inquieto sin saber exactamente qué hacer o qué partido tomar frente a una situación nueva que exija acción inmediata. No te dejes manipular por nada ni por nadie pues ahora con Mercurio retrógrado estás muy sensible.



Amor

Para ti, taurano, ha llegado el momento de vivir tu vida en el presente sin estar trayendo situaciones pasadas ni recriminaciones que puedan empañar tu felicidad. Cuando sientas arder en ti esa chispa del amor no te quedes callado y lánzate a la conquista de tu felicidad.

Salud

Esta etapa planetaria será muy productiva para ti si estás pensando hacer alguna dieta pues a partir de hoy se inicia un ciclo que beneficia mucho tu organismo haciéndote perder líquidos extras. Combina ejercicios con buena alimentación. No obstante, deberás ser muy constante ya que con Mercurio y Urano retrógrados la voluntad puede flaquear.

Trabajo

Continúa desempeñando la ocupación que te gusta, sigue tus impulsos naturales y no estés cambiando de un lugar a otro porque eso no es conveniente. Después vendrán mejores momentos para tomar riesgos, pero ahora debes ser prudente pues la energía cósmica en ese sentido no es ciento por ciento favorable.

Dinero y fortuna

Los negocios marchan bien, así que no te inquietes porque lo que parecía mal encaminado se resuelve. Lo más significativo ocurre en una deuda que se saldará de una forma satisfactoria para todos.



Cómo impactará la única superluna en el horóscopo Este fin de semana tendremos la esperada superluna del 2017, el momento del año en que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. Se trata del llamado perigeo lunar, lo contrario al apogeo que sucede cuando está más lejos. Por supuesto, esa cercanía es muy relativa puesto que la distancia que habrá entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna será de unos 357,497 kilómetros, o sea, un poco más de 222,000 millas, pero siempre mucho más cerca que lo habitual. Este perigeo o acercamiento lunar ocurrirá entre el 3 y el 4 de diciembre, según el horario de tu país. Cuando tiene lugar la superluna nuestro satélite se ve algo mayor que de costumbre y el espectáculo es hermoso. Debido a que ocurre con el plenilunio y la Luna es la responsable de las mareas en la Tierra durante este fin de semana podemos esperar mareas vivas, o sea, más altas de lo habitual. Antiguamente se creía que la superluna estaba asociada con fenómenos naturales como terremotos y tsunamis, pero esto no tiene ninguna evidencia científica ya que han ocurrido muchos sismos y desastres naturales sin que haya habido siquiera Luna llena. El tamaño mayor de la Luna causaba alarma en la Edad Media donde los fanáticos religiosos la tomaban como "señal del fin del mundo" cuando lo cierto es que siempre ha habido superluna a lo largo de la historia y el mundo no se ha acabado. Lamentablemente ese nivel de ignorancia persiste y aún son muchas las personas que cuando ocurre un evento parecido a la superluna empiezan enseguida a crear falsos rumores, alarmas y noticias totalmente infundadas. Otra leyenda asocia a la superluna con la locura o demencia e inclusive hoy día a las personas con trastornos mentales se les sigue llamando "lunáticos". No obstante, al estar más cerca de nuestro planeta su fuerza de gravedad aumenta, las mareas son más altas y se alteran ciertos ciclos o ritmos biológicos en la naturaleza, pero nada de eso es catastrófico. Es probable también, y se ha venido estudiando, que debido a su fuerza de atracción sobre los líquidos tenga impacto en el metabolismo tanto de humanos como de animales, y se sabe su relación con la menstruación y los cambios hormonales, así como sobre las cosechas y las siembras en general, inclusive hay calendarios lunares muy específicos que indican los mejores momentos para efectuar determinadas siembras o efectuar las mejores cosechas, asociados al ritmo de la Luna. Este año 2017 la superluna ocurrirá en el signo de Sagitario entre las constelaciones de Géminis y Cáncer por lo que su efluvio astral, desde el punto de vista astrológico se desplaza entre tres elementos principales: fuego (al ocurrir en Sagitario), aire (al empezar el perigeo en Géminis) y agua (al continuar en Cáncer). Los nativos americanos la llamaban la "Luna fría" porque coincidía con el invierno. También suele llamarse "la gran Luna o la Luna del Gran Invierno". Durante ese período, tradicionalmente, se recomendaba usar turquesas y gemas como la amatista y el zirconio azul, pues está ocurriendo en el ciclo de Sagitario, y también adornar la casa con narcisos y violetas para celebrar la llegada de la "Luna fría" y atraer muy buenas energías al hogar. Según muchos ritos paganos durante esos días se enterraban bellotas en el suelo, se invocaban los antepasados y se efectuaban determinadas oraciones encaminadas a canalizar de forma efectiva la gran energía lunar. Se puede tomar como evento preparatorio para esperar el nuevo año, y también para meditar y evaluar la manera en que hemos ido viviendo estos doce meses del año 2017 que están ya a punto de terminar. Su importancia en la Astrología

La superluna incide fuertemente en el plano mental de cada signo por lo que debes aprovechar su energía para activar esa cualidad única de tu signo que se manifiesta con más intensidad durante las horas anteriores y posteriores al perigeo, o sea, al plenilunio, Luna llena u oposición del Sol con la Luna. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aries

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu valentía, coraje, arrojo

La superluna activa la disposición y dinamismo de Aries. ¿Sucede algo inesperado? Evita incomodarte y saldrás mejor, con la cabeza más serena. Estás iniciando una etapa de mayor madurez y esto te llevará a tomar decisiones acertadas, tanto en tu vida amorosa, como en tu trabajo. Una idea original dará frutos, así que ¡adelante, ariano! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu calidez, sensualidad, atracción sexual

Para Tauro esta es una superluna de sensualidad y calidez. Es importante que pongas a funcionar tu voluntad y no te detengas ante los obstáculos. Sin embargo, felizmente para ti, la energía lunar te vuelve muy desenvuelto. No te sentirás inseguro ni indeciso frente a la persona amada y te abrirás sin inhibiciones a nuevas experiencias sentimentales. Te maravillarás de lo que sucede, y lo rápido que se resuelven los asuntos pendientes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu agilidad mental, tu facilidad de palabra, tu rapidez de pensamiento

Durante este ciclo de la superluna tu facilidad de palabra se acentúa pues está precisamente ocurriendo en tránsito por tu signo hacia el siguiente. El amor te llama este fin de semana. Lo mejor está aún por suceder y en pocos días estarás renaciendo sentimentalmente en una aventura con quien menos piensas. Cualquier problema que haya surgido lo solucionarás en un momento ¿cómo? ¡hablando!, aunque no es solamente hablar, sino también saber escuchar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu percepción síquica, tu profunda intuición

La superluna aumenta tu percepción síquica. Tu sexto sentido está sumamente desarrollado con esta “Luna fría” que ocurre en tránsito a tu signo. Es una facultad que te ha acompañado toda la vida. Muchas veces ves a una persona y desde el primer momento intuyes rasgos de su personalidad. Para disfrutar mejor la energía de tu regente, en oposición al entrar en el plenilunio, evita las tensiones y sobre todo no coquetees con nadie pues los celos podrían empañar tu felicidad y lo que para ti es un juego ingenuo, para otros podría interpretarse como otra cosa. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leo

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu auto estima tu mayor confianza en ti mismo

Bajo la acción de la superluna entenderás bromas y chistes y en general, el tono que te envuelve será alegre y cordial, muy divertido. Es importante que separes un espacio de tiempo, desde ahora, para disfrutarlo solo con la persona amada y pasar un fin de semana inolvidable. Se acentúa tu confianza en ti mismo y se reafirma lo que ya sabes: eres tú quien puede ayudarte, eres tú, quien con tu voluntad, conquistas las metas más difíciles. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu capacidad de análisis y de observación

Se agudiza tu capacidad analítica y facultad de observación. Lo que hagas será de gran calidad, tanto en tu trabajo como en cualquier actividad en la que te empeñes. En el amor se presentará el mejor momento para viajar, si puedes hacerlo acompañado de tu pareja o de un buen amigo, pero evita hacerlo solo o sola en la medida de lo posible. La gran “Luna fría” consolida relaciones que estaban tambaleantes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Libra

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu sentido estético, tu capacidad de apreciar la belleza, tu distinción

La superluna intensifica tu sentido estético librano, te coloca en el momento de las modas, la decoración, los arreglos de todo tipo. Hay un sentimiento de seguridad y confianza en ti mismo que se manifestará a los demás y a todos los que entren en contacto contigo. Irradias belleza y armonía en todo lo que haces lo cual es estupendo ya que si estás soltero o soltera habrá llegado el momento de terminar esa soledad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu potencia sexual, tu atracción irresistible hacia la otra persona, la fuerza de tu conquista

La superluna te envuelve con un aura de atracción impactante. Lo que ahora verán quienes están cerca de ti es esa persona amorosa y determinada que está dispuesta a disfrutar íntegramente una relación sin trabas ni prejuicios. Al mismo tiempo, la superluna acentúa tu magnífica intuición. Este ciclo que tienes frente a ti es de movimiento social, vitalidad amorosa y vida íntima intensa, aprovéchalo al máximo este fin de semana. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu entusiasmo, sentido de independencia y libertad personal, tu capacidad para aprender algo nuevo

No es momento de fijarse en los detalles sino de analizar el conjunto. Estás en un ciclo transformador en todos los órdenes y lo que decidas y hagas tendrá repercusión el resto del año. Presta atención a tus corazonadas e intuiciones que te conducirán a la fortuna. Con la Luna fría en tu ciclo de cumpleaños se activan la espontaneidad y desenfado sagitarianos. Dirige tu atención a los asuntos importantes y no te desvíes en cuestiones de poca relevancia. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu “chispa” para saber qué hacer en el momento preciso, tu capacidad de actuar con decisión y seguridad

Tu actitud creativa y cooperadora influirá de manera decisiva en el resto del mes de diciembre y sobre todo dentro de unos días cuando comience a regir tu signo y entres en la etapa de cumpleaños, que en este 2017, será muy prometedora en el amor, y la fortuna, capricorniano. Con la superluna también tiendes a estar algo nostálgico en horas de la tarde, ¡sacude esos pensamientos negativos que te envuelven y mira la vida con una óptica más positiva! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu naturaleza creativa y original, tu imaginación y deseos de aventuras

Se avecinan días muy movidos y para evitar el estrés prepárate desde temprano. La Luna fría de diciembre afirma tus capacidades imaginativas acuarianas de una manera sorprendente, el amor te sonríe. Aún tu regente Urano está retrógrado así que debes esperar un poco antes de tomar decisiones que impliquen cambios drásticos en la forma como estás conduciendo tu vida sentimental. Reserva dinero para unas compras importantes que se te presentarán dentro de muy poco tiempo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis

Aspecto clave que activa la superluna en tu signo: tu comprensión de las necesidades ajenas, tu mirada interior, tu empatía

No descuides el buen humor, ese aspecto primordial de tu relación porque de lo contrario el aburrimiento terminaría por matar el fuego necesario para vivir un romance excitante. El tránsito de la Luna cambiará radicalmente tus perspectivas y de repente te sentirás interesado por quien hasta ahora te era indiferente. La empatía pisciana será el factor que te unirá con esa persona durante este ciclo en que nuestro planeta recibe el efluvio del último plenilunio del año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

