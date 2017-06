Tauro – Domingo 25 de junio 2017: Efluvios positivos en tu vida íntima y familiar

La Luna en tránsito evoca en ti muchos sentimientos íntimos y apasionados, en pocas palabras ¡atrae el amor! Los efluvios positivos que te están envolviendo te ayudarán a salir adelante en todo momento. Hay un toque feliz en la familia, y las amas de casa se sentirán recompensadas, ayudadas y apoyadas por los demás. No olvides que estarás bajo el impacto transformador de esta noche intensa, Tauro. Aprovéchala, si tienes pareja planea algo diferente, sal de casa, camina bajo las estrellas, la intimidad y el romance no requiere mucho más. Ese toque sensible fortalecerá tu unión.

Amor

Este domingo la Luna continúa en tránsito por Cáncer aunque empieza a moverse hacia Leo en el inicio del mes sinódico. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Un halo encantador favorece la conquista y el disfrute sexual, ya bien sea si estás soltero o en una relación estable. El tránsito lunar que se ha iniciado hoy fortalece tus lazos sentimentales, te da optimismo y refresca mucho tu vida en pareja. Un toque intenso causará admiración en esa persona especial.



Salud

Es posible que estés experimentando algún tipo de alergias o reacciones en tu piel como resultado de la aplicación de productos químicos de limpieza con sustancias irritantes. No uses ese tipo de sustancias que terminan causando más mal que bien sobre todo si notas que te afectan la respiración.

Trabajo

Guíate por tus percepciones interiores. Reflexiona este domingo si estás sintiéndote algo inseguro o indeciso a la hora de cerrar un negocio. Un acuerdo te está colmando la paciencia, tómalo como una señal de aviso. No te apresures a firmar ningún papel sin cerciorarte muy bien de todos los detalles.

Dinero y fortuna

Al comenzar este ciclo planetario van a surgir gastos inesperados vinculados con negocios familiares. Trata de tener separado unos ahorros para hacerle frente a los mismos y espera la solución de un asunto legal que se relaciona con dinero y documentos legales. Todo marchará bien.

