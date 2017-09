Tauro– Domingo 24 septiembre 2017: Un día diferente, encontrarás personas que amas

Noticiero astrológico: Ocurre el tránsito de la Luna desde Escorpión hasta Sagitario. Estarás en contacto con quienes amas, y sin esperarlo tendrás una visita muy grata en tu casa, o noticias de una reunión familiar feliz. Este es tu domingo de la felicidad conyugal y de la alegría porque podrás tener a tu lado la persona amada, y si está lejos, las noticias que te llegan son sumamente auspiciosas y prometedoras. Alégrate porque tu vida sentimental está en alza y lo que parecía algo negativo se convierte en un elemento positivo en tu vida.

Amor

Es domingo 24 de septiembre la Luna está moviéndose al elemento fuego, o sea, al signo de Sagitario, mientras que los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El conjunto planetario de hoy te inspira en el amor y notarás cómo descubres sentimientos intensos en la figura de quien hasta hace poco te resultaba indiferente. Anímate, a pesar de todo, la vida te sonríe, Tauro.



Salud

La buena salud de tu signo en este ciclo planetario que estás viviendo se pondrá de manifiesto en este día y te permitirá recuperarte rápidamente si has estado padeciendo recientemente de algún trastorno asociado con los oídos.

Trabajo

Recibirás una dosis extra de entusiasmo y aunque las cosas en tu vida laboral parezcan marchar algo mal, no te guíes por las apariencias pues solamente se trata de un contratiempo pasajero que podrás superar con tu actitud positiva.

Dinero y fortuna

No temas expresar tu idea aunque inicialmente te parezca alocada o absurda. Si sale bien todos te van a felicitar y ganarás en el intento, y si no funciona, no habrás perdido nada con probarlo. Tu experiencia previa te ayudará mucho, Tauro.