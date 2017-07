Tauro – Domingo 2 de julio 2017: Aplica tu paciencia, la necesitarás

¡Controla la impaciencia, Tauro! Espera un poco antes de llegar a conclusiones. No te dejes impresionar por una apariencia y hurga, ve al fondo de las cosas, descubrirás la alegría donde menos esperas. Este domingo te percatarás de realidades que estaban como obnubiladas, ocultas, apagadas. La felicidad está a tu lado y no te acabas de dar cuenta. De ahí la importancia de observar los detalles, los gestos, las palabras de quienes se te acercan y te prometen cosas que luego se esfuman. Fíjate en el interior de los demás, en su verdadero Ser interno, no en lo que tratan de aparentar, aplica tu experiencia taurana y nadie podrá confundirte o engañarte.



publicidad

Amor

Hoy domingo la Luna se está desplazando desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Esto es muy positivo si estás soltero, o soltera, pero ¡cuidado si tienes una relación estable! Recibirás una muestra de amistad que te conmoverá por proceder de quien menos esperabas.

Salud

Recibes una dosis extra de energía que te permite la recuperación rápida de tus problemas de salud. Estás en un ciclo vital donde tus trastornos empiezan a ser cosas del pasado, pero no te angusties si no mejoras enseguida. Todo requiere su tiempo.

Trabajo

Posiblemente te sientas algo inquieto con una tecnología muy sofisticada, pero la dominarás. Tu signo posee recursos ilimitados. Gracias a tu iniciativa lograrás incorporar nuevas técnicas de trabajo en tu centro laboral y con la adquisición de equipos novedosos aumenta tu productividad, Tauro.

Dinero y fortuna

Si has tenido problemas con tu dinero en estos últimos tiempos ahora todo adquiere una dimensión diferente y comienzas a ver resultados en tus ingresos. Sin embargo, no vayas a malgastar tus ahorros, aún los necesitarás porque durante las próximas semanas de julio habrá gastos inesperados.