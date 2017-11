Tauro – Domingo 12 de noviembre 2017: Un comienzo feliz en tu vida afectiva

Noticiero astrológico: Hay dos planetas retrógrados: Urano y Neptuno. La Luna sigue en Virgo en la fase cuarto menguante. Durante estos días se te van a acercar algunas gentes alardosas y arrogantes, muy ostentosas. Una de las peores cualidades que se puede tener es la ostentación pues la misma denota superficialidad, falta de confianza en si mismo y sentimientos de inferioridad. ¡No confíes en personas así! Si te está cortejando o tratando de ganar tu amistad alguien que hace ostentación de sus bienes materiales ten mucho cuidado. No te dejes deslumbrar por gestos y palabras exageradas y mira más allá. Evita asociarte con ese tipo de gentes que tienen muy poco positivo que aportarte pues siempre están hablando de ellos.



Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Virgo y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Recuerda aquello de “ser grande es sencillo, ser sencillo es ser grande”. Mientras menos te asocies con personas escandalosas y arrogantes más crecerás emocionalmente y encontrarás los valores reales del amor y la amistad que en estos momentos están esperando por ti.

Salud

Cuídate tú y también cuida a quienes amas. Si pensabas visitar a un enfermo en algún hospital o realizar una visita donde hay niños o ancianos y tienes catarro, estás tosiendo o no te sientes bien, no vayas a verles para no contagiarles. Te lo agradecerán.

Trabajo

Muy pronto te asignarán una nueva responsabilidad así que ¡vete preparando para lo mejor! Tu signo taurano está en medio de un proceso de inyección económica y laboral que debes aprovechar al máximo para no complicarte en detalles que no merece la pena considerar.

Dinero y fortuna

No derroches tu dinero en juegos o en actividades que perjudican tu salud y tu bolsillo. Si estás en uno de esos casos trata de eliminar todos esos gastos y te asombrarás de cómo cambia la calidad de tu vida en estos próximos días.



¿Quieres llevarte el corazón de alguien que es Escorpión? Tienes que ganártelo a pulso... Y es que las personas del signo de Escorpio brillan por su gran afecto, alto nivel de pasión y sobre todo, su impulsiva sexualidad. Esta gran vitalidad que emana de ellos los hace excelentes amantes. Un Escorpión tiene un carácter sumamente apasionado, pero esa gran personalidad que tiene también es un poco orgullosa y terca. Los nativos del signo quieren también a una persona que sepa bien lo que quiere, que sea fuerte, determinado, trabajador, autosuficiente y muy sensual. El gran magnetismo que tienen los Escorpión también les impide mucho tener una buena relación, y es que, a pesar de que quieren alguien igual de apasionado e intenso, también rechazan los excesos de romanticismo y odian la cursilería. Hay que demostrarles que estamos a su nivel, en cuanto a amor y seguridad en uno mismo, pero también hay que tenerles paciencia para que no caigan en egocentrismos. Un aspecto importante de un Escorpión es su culto al cuerpo. Ambos sexos cuidan mucho su físico, ya que para ellos es muy importante verse y lucir bien, así que suelen fijarse mucho en su alimentación y en rutinas de ejercicio o deportes en particular. Una forma de conquistarles es seguirles el paso, ir con ellos al gym, a correr o algo similar. Aquellos nativos de Escorpión también suelen ser muy populares y adoran estar rodeados de sus amigos y compañeros. Algo que nunca debes hacer es intentar frenar su vida social o cuestionarles la compañía a su alrededor, ya que los harás enojar y te harán a un lado. Cuando un Escorpión se enamora, se entrega por completo y suelen ser bastante fieles. Aunque por su personalidad apasionada, tendrás que enfrentarte a sus celos varias veces y puede que sea difícil tenerlos complacidos, tenles paciencia y asegúrales que tu interés es el mismo y que no tienes ojos para otras personas. A un Escorpión tampoco le gustan las medias tintas; con ellos hay que ser claros y directos. Ellos no pierden el tiempo y llaman las cosas por su nombre, así que siempre hay que ser igual y mostrarles que somos decididos, atrevidos y centrados, para lograr que se fijen en uno. El hombre y mujer de Escorpión son también muy inteligentes, trabajadores, con explosivas personalidades y dispuestos a conseguir todo aquello que se proponen. Aun así, hay pequeñas diferencias entre ellos, por lo que separaremos los consejos románticos por hombres y mujeres. La mujer de Escorpión, más allá de su carácter fuerte, también es alguien muy tierna y frágil en la intimidad. Puede ser que al principio te cueste trabajo entenderla, porque puede llegar a tener decisiones o actos un tanto conflictivos e intensos, pero es que viven su emoción al máximo. Si quiere seducir a una mujer Escorpión debes estar preparado para hacer frente a profundas emociones, ya que usualmente pecan de celosas o posesivas. Y es que tienen por qué, pues saben bien su valor. Así que con cualquier amante Escorpión debes esperar un viaje turbulento, lleno de altibajos. A una mujer Escorpión no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, decir o vestir, así que ni se te ocurra poner a debate sus decisiones o actividades. Mucho menos forzarla o tratar de manipularla para que tú te salgas con la tuya. Sólo conseguirás enfurecerla y que se aleje contigo a la brevedad. Para conseguir el corazón de una chica Escorpión, necesita también sentirse protegida y amada por ti. Quieren regularmente una pareja que las admire, pero sobre todo, que las comprenda, apoye y estén para ella cuando lo necesite. Una chica Escorpión busca mayormente un hombre que esté a su altura en los momentos de intimidad, y además que estos momentos sean numerosos e intensos. O sea, amar y ser amada con la misma intensidad y pasión que ella desborda entre las sábanas. El hombre de Escorpión también es explosivo, carismático, intenso... Suelen tener largas listas de conquistas que caen derretidas por su simpatía y encanto natural. Pero para atraparlo hay que seguirle el juego, y demostrar que se puede estar seguro de uno mismo, tranquilo y que pueden "jugar en la misma cancha". Los hombres de Escorpión suelen ser personas muy directas, que siempre dan sus opiniones y dicen lo que piensan. Por ello, les gustan las mujeres que hacen lo mismo, así que los consejos que te daremos tendrán un poco de ese atrevimiento y claridad que ellos aprecian. A un hombre Escorpión no hay quien lo pare. Les gusta sentir y estar en control, sobre todo en el romance, así que no trates de dominarlo. Les gusta experimentar en la intimidad y llevas las riendas en la relación, así que tú nada más déjate querer con la misma pasión. Una de las formas para seducir a un hombre Escorpión es siendo igual de sexy y seductora que él. Sin embargo, a la hora de serlo, ten también en cuenta su naturaleza sensible y sentimental. Por tanto, sé sutil y paciente a la vez. Comparte tus ideales, planes y opiniones con él y verás la interesante relación que pueden ir armando. El hombre de Escorpión desea a su lado a una pareja con la que pueda planificar objetivos en común, desde lo familiar hasta lo profesional y económico. El hombre de Escorpión es muy sexual. Le gustará probar nuevas aventuras en la cama, inclusive en algún lugar público. Le encantan las noches íntimas y especiales, con un buen champagne o una habitación con velas y sobre todo, la ropa atrevida y provocativa. Y a pesar de que ellos son bastante celosos, odian que se la regreses. Jamás le preguntes sobre su pasado amoroso o sus conquistas anteriores, porque se sentirá incómodo de inmediato, se pelearán y hasta podrías echar abajo sus planes románticos. Intenta siempre llevar la conversación hacia el presente o futuro inmediato, con planes amorosos y sensuales. El deseo físico de Escorpión puede ser insaciable. Así que si deseas conquistarle tendrás que entregarte y rendirte con la misma pasión que ellos seguramente te rendirán. Será importante no fallarles en este tema.

