Géminis – Martes 31 de octubre 2017: Buenos efluvios cósmicos en el amor

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde Piscis al signo de Aries. Hay buenos pronósticos con el movimiento de tu regente Mercurio, directo, en este martes, así que aprovéchalos. Sobre todo no dejes que te envuelvan con sus preocupaciones y problemas las personas negativas que se acercan para hablar de desgracias, críticas y miedos ¡aléjalas de tu vida, no te convienen! Sientes una fuerte atracción física hacia alguien que hasta ahora solamente te había interesado como amigo. No ignores estos sentimientos y cultívalos porque te ayudarán a vivir un romance muy intenso y analiza en este ciclo planetario actual. Hay un viaje en ciernes esperando por ti.



Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. El día promete muchos cambios en tu vida afectiva, tal vez decidas iniciar una relación con alguien que te atrae, pero no te precipites a dar el "sí". Es bueno que recapacites antes de elegir, pero tampoco hagas esperar demasiado a los demás. Todo en su momento.

Salud

Hay un aumento de energía en tu plexo solar. Si padeces de hipertensión arterial, debes estar atento a sus síntomas, y tener a tu alcance los teléfonos y contactos médicos para no atolondrarte en caso de sentir algún trastorno alarmante.

Trabajo

Brillas e irradias tu magnetismo a tu sector laboral. Este martes es propicio para buscar y conseguir un empleo, si no lo tienes, o para lucirte en la actividad en la que te desempeñas actualmente pues tendrás muchos ojos puestos en ti.

Dinero y fortuna

Puedes encontrar algo que estaba perdido, recibir un regalo o una sorpresa muy agradable, aumentar tu ingreso en una lotería o rifa y descubrir una forma legítima de hacer dinero rápidamente. El azar te es propicio, sigue tus sueños y corazonadas durante este ciclo de la Luna en tránsito.



